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Правительство Латвии рассмотрит полное закрытие границы с Беларусью 1 345

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница
ФОТО: LETA

Министерство внутренних дел Латвии предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы «Патерниеки», сообщил глава МВД Янис Домрава.

Как известно несколько дней назад КПП «Патерниеки» был закрыт латвийской стороной «по техническим причинам» Жителям Латвии было предложено возвращаться домой окольными путями.

Теперь планируются закрыть границу окончательно. Зачем? Домбрава поясняет:

«Министерство внутренних дел ЛР продвигает соответствующие поправки, чтобы обеспечить неприкосновенность государственной территории, предотвратить угрозы общественному порядку, создать еще более благоприятные условия для выполнения пограничной охраной и другими задействованными службами своих обязанностей по предотвращению незаконного пересечения государственной границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении Государственной пограничной охраны ресурсы в условиях кризисной ситуации».

Как сообщал bb.lv, министерство внутренних дел Латвии подготовило пакет мер по ужесточению иммиграционной политики. Среди предложений — введение квот для граждан третьих стран, ограничения для иностранных студентов и работников, усиление контроля за работодателями и перевозчиками, а также новые требования к соискателям убежища.

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#граница #Латвия #МВД #Беларусь #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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