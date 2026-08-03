Как известно несколько дней назад КПП «Патерниеки» был закрыт латвийской стороной «по техническим причинам» Жителям Латвии было предложено возвращаться домой окольными путями.

Теперь планируются закрыть границу окончательно. Зачем? Домбрава поясняет:

«Министерство внутренних дел ЛР продвигает соответствующие поправки, чтобы обеспечить неприкосновенность государственной территории, предотвратить угрозы общественному порядку, создать еще более благоприятные условия для выполнения пограничной охраной и другими задействованными службами своих обязанностей по предотвращению незаконного пересечения государственной границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении Государственной пограничной охраны ресурсы в условиях кризисной ситуации».

Как сообщал bb.lv, министерство внутренних дел Латвии подготовило пакет мер по ужесточению иммиграционной политики. Среди предложений — введение квот для граждан третьих стран, ограничения для иностранных студентов и работников, усиление контроля за работодателями и перевозчиками, а также новые требования к соискателям убежища.