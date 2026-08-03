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Синоптики обещают солнечный и сухой понедельник по всей Латвии 0 73

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Утка
ФОТО: LETA

Новая рабочая неделя в Латвии начнется с теплой и сухой погоды. Осадков не ожидается, а температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

В понедельник жителей Латвии ждет спокойная летняя погода. По прогнозам синоптиков, день будет преимущественно солнечным и пройдет без осадков.

Местами небо будут затягивать облака, однако дождя они не принесут.

Температура воздуха днем составит от +20 до +24 градусов. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер.

В Риге также ожидается сухая погода. Облачность в течение дня увеличится, но солнце временами будет выглядывать. Воздух в столице прогреется до +23…+24 градусов.

Такая погода станет передышкой после недавних гроз и ливней, которые местами сопровождались сильным ветром и градом.

По данным синоптиков, спокойную погоду обеспечит область высокого атмосферного давления.

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#Рига #погода #Латвия #температура #лето
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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