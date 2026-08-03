Новая рабочая неделя в Латвии начнется с теплой и сухой погоды. Осадков не ожидается, а температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

В понедельник жителей Латвии ждет спокойная летняя погода. По прогнозам синоптиков, день будет преимущественно солнечным и пройдет без осадков.

Местами небо будут затягивать облака, однако дождя они не принесут.

Температура воздуха днем составит от +20 до +24 градусов. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер.

В Риге также ожидается сухая погода. Облачность в течение дня увеличится, но солнце временами будет выглядывать. Воздух в столице прогреется до +23…+24 градусов.

Такая погода станет передышкой после недавних гроз и ливней, которые местами сопровождались сильным ветром и градом.

По данным синоптиков, спокойную погоду обеспечит область высокого атмосферного давления.