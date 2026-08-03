В ночь на вторник температура воздуха в Латвии понизится до +8...+14 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается небольшая облачность со слабым ветром, днем в Видземе облаков станет больше. Осадков не прогнозируется.

Ночью местами образуется туман.

В Риге во вторник сохранится сухая и преимущественно солнечная погода со слабым ветром. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, в пригородах - до +11...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов.