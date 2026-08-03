Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики сообщили о погоде на вторник 0 778

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
LETA
Изображение к статье: Женщина идет по пляжу

В ночь на вторник температура воздуха в Латвии понизится до +8...+14 градусов, а днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается небольшая облачность со слабым ветром, днем в Видземе облаков станет больше. Осадков не прогнозируется.

Ночью местами образуется туман.

В Риге во вторник сохранится сухая и преимущественно солнечная погода со слабым ветром. Температура воздуха ночью понизится до +14 градусов, в пригородах - до +11...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

×
Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #Латвия #прогноз #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: КПП Патерниеки Иконка видео
Изображение к статье: Медведи
Изображение к статье: девушка загорает
Изображение к статье: Виа Балтика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Груша
Дом и сад
Изображение к статье: Помидоры
Дом и сад
Изображение к статье: Туя
Дом и сад
Изображение к статье: В Риге на перекрестке улиц Слокас и Даммес столкнулись грузовой автомобиль и трамвай
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дети на батуте
Наша Латвия
Изображение к статье: В Юрмале вновь пройдет самый яркий забег лета
Культура &
Изображение к статье: Груша
Дом и сад
Изображение к статье: Помидоры
Дом и сад
Изображение к статье: Туя
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео