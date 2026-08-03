Управление охраны природы объявило конкурс стоимостью 180 тысяч евро на мониторинг бурых медведей в Латвии. Исследование рассчитано на три года и должно помочь оценить состояние популяции этого редкого хищника.

Управление охраны природы объявило открытый конкурс на проведение мониторинга бурых медведей в Латвии в 2026–2028 годах. Планируемая стоимость работ составляет 180 тысяч евро.

Победителю предстоит организовать полевые исследования, собирать образцы, анализировать информацию из разных источников и обеспечивать контроль качества данных мониторинга.

К участию в конкурсе допускаются организации, имеющие не менее трех лет опыта в реализации проектов по учету природных ценностей, анализу данных и оценке состояния популяций млекопитающих или крупных хищников в Бореальном биогеографическом регионе либо регионе Балтийского моря.

Кроме того, претенденты должны иметь опыт организации полевых работ на территориях, где обитают крупные хищники, включая создание сети для сбора образцов и координацию исследовательских работ.

Мониторинг позволяет оценить численность животных, особенности их распространения и изменения популяции. Эти данные используются при планировании природоохранных мер и принятии решений по управлению популяцией.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10:00 21 августа.

Предыдущий трехлетний мониторинг бурых медведей в Латвии в 2023–2025 годах проводили специалисты Латвийского государственного института лесных исследований «Silava».