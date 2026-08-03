По прогнозу знатока природных примет Вилиса Букшса, август в Латвии будет теплее климатической нормы. В первой половине месяца ожидаются летняя жара и грозы, а к концу августа ночами местами температура может опускаться до +5 градусов и ниже.

Август — традиционное время сбора урожая, грибов и ягод, а также подготовки к осени. По прогнозу знатока природы и народных погодных примет Вилиса Букшса, в этом году последний месяц лета окажется немного теплее обычного, хотя без дождей и гроз не обойдется.

По словам Букшса, согласно народным приметам и природным наблюдениям, температура в августе будет близка к климатической норме, но с уклоном в сторону более теплой погоды. Осадков ожидается примерно столько же, сколько обычно, однако распределяться они будут очень неравномерно.

Первая половина августа пройдет при переменчивой погоде. До 10 августа сохранится летнее тепло, а в отдельные дни воздух прогреется до +28 градусов. Затем температура немного снизится, но до середины месяца днем все равно ожидается от +20 до +25 градусов. Возможны кратковременные ливни и грозы.

В середине августа погода останется неустойчивой. Температура будет колебаться в пределах +18…+26 градусов, местами возможны сильные грозы с порывистым ветром.

Самой теплой, по прогнозу Букшса, станет вторая половина месяца — до дня Бартоломея, который отмечается 24 августа. В этот период ожидается преимущественно солнечная и сухая погода с температурой +22…+27 градусов, а в отдельные дни столбики термометров могут приблизиться к отметке +30 градусов.

После 25 августа характер погоды начнет меняться. Станет больше облаков, участятся кратковременные дожди, а дневная температура снизится до +18…+23 градусов.

В последние дни августа уже почувствуется приближение осени. Днем ожидается +14…+20 градусов, а ночью в отдельных районах температура может опускаться до +5 градусов и ниже.

Народные приметы августа

По словам Букшса, народные приметы также указывают на характер будущей осени и зимы.

Так, сухая и солнечная погода 1 августа считается предвестником сухой осени, а дождь в этот день — знаком дождливых следующих шести недель.

Особое внимание он советует обратить на вереск и лещину.

«Стоит наблюдать за вереском. Если он сильнее цветет сверху, морозы осенью придут позже, но будут сильнее. То же касается и лещины: если орехов много, в начале зимы будет много снега. В этом году орехов действительно много», — отмечает Букшс.

Среди других народных примет он выделяет несколько дат:

2 августа — по поведению молодых аистов судят о сроках наступления осени;

— по поведению молодых аистов судят о сроках наступления осени; 7 августа — погода этого дня, по поверьям, указывает, какой будет зима;

— погода этого дня, по поверьям, указывает, какой будет зима; 15 августа — считается, что погода в этот день повторится в сентябре;

— считается, что погода в этот день повторится в сентябре; 24 августа — начало настоящего грибного сезона и один из главных дней для осенних примет;

— начало настоящего грибного сезона и один из главных дней для осенних примет; 25 августа — прохладная и дождливая погода обещает холодную зиму.

Вилис Букшс ежегодно публикует долгосрочные прогнозы, основанные на многолетних наблюдениях за природой и латышских народных приметах. Это не официальный метеорологический прогноз, а оценка, основанная на традиционных методах наблюдения.

Если прогноз Букшса оправдается, август подарит еще немало по-летнему теплых дней, однако уже к концу месяца Латвия почувствует первые признаки приближающейся осени.