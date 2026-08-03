Латвийские ученые продолжают проверять, не появились ли в стране комары — переносчики лихорадки Западного Нила. Пока опасный вирус не обнаружен ни у исследованных насекомых, ни у диких птиц, однако мониторинг продолжается.

В Латвии продолжается масштабное исследование, цель которого — выяснить, циркулирует ли среди местных комаров вирус лихорадки Западного Нила. Пока результаты обнадеживают: ни один из исследованных образцов не оказался заражен, сообщают Новости ТВ3.

Прошлым летом специалисты института BIOR установили по всей стране специальные ловушки для комаров. Насекомых привлекали с помощью сухого льда: выделяемый при его испарении углекислый газ имитирует человеческое дыхание, после чего комары попадали в ловушку.

Затем тысячи пойманных насекомых замораживали и исследовали под микроскопом.

Опасный вирус Западного Нила не был обнаружен ни у одного комара.

По словам исполняющей обязанности руководителя группы паразитологии BIOR Майры Матеусы, это не означает, что мониторинг можно прекращать.

«Комаров очень много, но поймать именно того, который заражён этим вирусом, совсем не просто. Тем не менее мониторинг продолжается», — пояснила она.

Исследование началось не случайно. Еще в 2004 году в Латвии был обнаружен зараженный вирусом Западного Нила ястреб-тетеревятник. Предполагается, что птица заразилась после укуса инфицированного комара, поскольку эти насекомые нередко питаются кровью птиц.

Для человека вирус также может быть опасен. Среди возможных симптомов — высокая температура, головная боль, сыпь и расстройства пищеварения. При этом случаев заболевания людей лихорадкой Западного Нила в Латвии до сих пор зарегистрировано не было.

Мониторинг продолжается и в этом году. Ловушки для комаров устанавливают в девяти местах Латвии с апреля по октябрь, а сбор образцов проводится раз в две недели.

В ходе прошлогоднего исследования ученым удалось поймать представителей 31 вида комаров. Новых или экзотических видов обнаружено не было.

«Результаты нынешнего года мы узнаем после завершения мониторинга. Тогда станет ясно, изменилось ли что-то», — отметила Майра Матеуса.

Параллельно специалисты исследуют и диких птиц, поскольку именно они считаются основными переносчиками вируса в природе.

В прошлом году в BIOR поступили 14 найденных мертвых птиц, главным образом вороновых и хищных видов. Как и в случае с комарами, вирус Западного Нила обнаружен не был. Исследования птиц продолжаются и в этом году, однако положительных результатов пока также нет.

Лихорадка Западного Нила распространена во многих странах Европы. Основными переносчиками вируса являются комары, которые заражаются от инфицированных птиц и затем могут передавать вирус человеку и животным. Именно поэтому постоянный мониторинг считается одним из главных способов раннего выявления заболевания.

Пока вирус Западного Нила в Латвии не обнаружен, однако ученые продолжают наблюдение, чтобы вовремя выявить возможное появление инфекции.