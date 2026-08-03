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Умер медик, депутат нескольких созывов Сейма и Рижской думы Страздиньш 0 159

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Страздиньш
ФОТО: LETA

В воскресенье умер нарколог, психиатр, депутат нескольких созывов Сейма и Рижской думы Янис Страздиньш, сообщили его близкие.

Страздиньш родился 29 сентября 1941 года.

Он был депутатом нескольких созывов Сейма и Рижской думы, представляя Крестьянский союз Латвии (КСЛ) и Союз зеленых и крестьян (СЗК).

Страздиньш работал в Страупской наркологической больнице, был заместителем главного врача Рижской психоневрологической больницы, а также главным врачом Рижского городского наркологического диспансера.

С 1975 по 1990 год Страздиньш был главным наркологом Министерства здравоохранения Латвийской ССР, с 1991 по 1993 год - главным внештатным наркологом Министерства благосостояния.

С 1993 по 1995 год он руководил Государственным центром наркологической помощи и здоровья и Латвийской национальной координационной комиссией по контролю за наркотиками и борьбе с наркоманией. С 2000 по 2002 год он руководил Рижским центром профилактики наркомании.

На выборах в Рижскую думу в 1997 году Страздиньш был избран депутатом Рижской думы по списку КСЛ, а в 1998 году он баллотировался на выборах в 7-й Сейм, но не был избран.

На муниципальных выборах 2001 года он был переизбран в Рижскую думу. В обоих созывах он был председателем депутатского объединения думы "Центр".

На выборах в Сейм в 2002 году он был избран от СЗК. Позже по этому же списку он был избран депутатом 9-го и 10-го Сеймов. Он также баллотировался на выборах в 11-й Сейм по списку СЗК, но не был избран. Также Страздиньш не был избран на выборах в Рижскую думу в 2013 году, когда баллотировался от КСЛ.

В 1994 году врач стал почетным членом Латвийской ассоциации медицинских работников, а в 1995 году был награжден орденом Трех звезд пятой степени.

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#здравоохранение #медицина #Сейм #Латвия #рижская дума #личности #некролог #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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