С 1 октября в Даугавпилсе значительно увеличится арендная плата за муниципальные квартиры. В самоуправлении объясняют решение ростом расходов на содержание жилого фонда и необходимостью финансировать его ремонт.

С 1 октября в Даугавпилсе вступят в силу новые ставки арендной платы за муниципальные квартиры. Соответствующие изменения в обязательные правила утвердила городская дума.

Арендная плата за квартиры, предоставляемые в рамках муниципальной помощи в решении жилищного вопроса, а также за другие муниципальные квартиры увеличится с 0,3 до 0,7 евро за квадратный метр в месяц. Для жилья, сдаваемого специалистам, ставка вырастет с одного до 1,5 евро за квадратный метр.

В самоуправлении поясняют, что действующие тарифы уже давно не покрывают даже части фактических расходов на содержание жилья. Например, за муниципальную квартиру площадью 50 квадратных метров сейчас взимается всего 15 евро в месяц.

По данным думы, этих средств недостаточно для ремонта, содержания домов, повышения их энергоэффективности и восстановления квартир после выезда арендаторов. В ряде случаев на приведение жилья в порядок перед повторной сдачей приходится тратить несколько тысяч евро.

Необходимость пересмотра арендной платы, как отмечают в самоуправлении, подтверждает и доклад омбудсмена за 2025 год. В нем указывается, что многолетняя нехватка финансирования препятствовала поддержанию муниципального жилого фонда в надлежащем состоянии, несмотря на обязанность самоуправлений предоставлять безопасное и пригодное для проживания жилье.

За последние годы Даугавпилс уже вложил значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год были отремонтированы 240 муниципальных квартир, на что направили более 739 тысяч евро. В 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир стоимостью свыше 326 тысяч евро.

Кроме того, с 2023 по 2026 год более 481 тысячи евро было направлено на содержание общего имущества многоквартирных домов, ремонт и мероприятия по повышению энергоэффективности.

В думе подчеркивают, что жители с низкими доходами по-прежнему смогут получать жилищное пособие, которое поможет компенсировать расходы на жилье.

Муниципалитет также рекомендует арендаторам, если это допускает законодательство, рассмотреть возможность выкупа муниципальных квартир. По мнению властей, это позволит сократить расходы на содержание жилого фонда и направить больше средств на обеспечение жильем тех, кто ожидает муниципальной помощи.

Дополнительные доходы от повышения арендной платы планируется использовать на ремонт и содержание муниципальных квартир.