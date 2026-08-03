В августе Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) планирует обучить не менее 116 педагогов работе по международной программе профилактики зависимостей Unplugged , рассчитанной на школьников 12–14 лет.

Программа Unplugged предназначена для учащихся 5–7-х классов и включает 12 интерактивных занятий, которые проводятся в течение одного учебного года. Ее цель — развить у подростков критическое мышление, навыки принятия решений, сотрудничества и умение противостоять вредным привычкам.

Во время двухдневных курсов педагоги познакомятся с методикой программы, учебными материалами и на практике освоят проведение занятий. Обучение пройдет в Риге 20–21 и 25–26 августа и будет бесплатным.

К участию приглашаются социальные педагоги, классные руководители 5–7-х классов и другие учителя, работающие с подростками. После завершения обучения они должны будут провести полный курс из 12 занятий в своих школах.

По окончании курсов участники получат удостоверение о повышении квалификации, а также смогут пользоваться методической поддержкой и участвовать в профессиональном сообществе педагогов.

В прошлом учебном году подготовку по программе прошли 153 педагога из 138 школ Латвии. По данным SPKC, около 70% из них уже применили полученные знания на практике. Центр призывает школы по всей стране внедрять программу Unplugged для профилактики зависимостей среди подростков.