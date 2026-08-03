Как устроен один из самых важных самолетов НАТО? Инструктор Джейсон Санчес провел эксклюзивную экскурсию по AWACS E-3A, который впервые в истории прибыл на авиабазу Лиелварде.

Как выглядит изнутри самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО AWACS E-3A? Ответ на этот вопрос дает эксклюзивная видеоэкскурсия, которую провел один из инструкторов экипажа Джейсон Санчес.

Самолет впервые в истории совершил посадку на авиабазе Лиелварде в Латвии. Во время экскурсии зрителям показывают внутреннее устройство воздушного командного пункта, рабочие места экипажа и оборудование, с помощью которого AWACS выполняет задачи по разведке, раннему обнаружению угроз и координации операций НАТО.

AWACS E-3A считается одним из ключевых элементов системы коллективной обороны Альянса, обеспечивая контроль воздушной обстановки и поддержку командования во время операций.