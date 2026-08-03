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В Латвию впервые прилетел самолет-разведчик НАТО: что находится внутри AWACS E-3A? (ФОТО) 1 123

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет НАТО

Как устроен один из самых важных самолетов НАТО? Инструктор Джейсон Санчес провел эксклюзивную экскурсию по AWACS E-3A, который впервые в истории прибыл на авиабазу Лиелварде.

Как выглядит изнутри самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО AWACS E-3A? Ответ на этот вопрос дает эксклюзивная видеоэкскурсия, которую провел один из инструкторов экипажа Джейсон Санчес.

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Самолет впервые в истории совершил посадку на авиабазе Лиелварде в Латвии. Во время экскурсии зрителям показывают внутреннее устройство воздушного командного пункта, рабочие места экипажа и оборудование, с помощью которого AWACS выполняет задачи по разведке, раннему обнаружению угроз и координации операций НАТО.

AWACS E-3A считается одним из ключевых элементов системы коллективной обороны Альянса, обеспечивая контроль воздушной обстановки и поддержку командования во время операций.

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#НАТО #авиация #Латвия #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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