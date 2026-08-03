В Риге испытывают новые мусоровозы, которые позволяют одновременно вывозить два вида отходов, не смешивая их. Ожидается, что это сократит количество рейсов, уменьшит расход топлива и сделает вывоз мусора быстрее.

В Риге начались испытания мусоровозов нового типа, способных одновременно перевозить два разных вида отходов. Такая техника может заменить сразу две машины, что позволит сократить число рейсов, снизить расход топлива и уменьшить нагрузку на городские улицы, рассказывает передача "900 секунд" (ТВ3).

Главная особенность нового автомобиля — два отдельных грузовых отсека. В одном из них перевозят бытовые отходы, в другом — вторсырье, например стекло. При этом отходы остаются полностью разделенными.

«В этой машине можно перевозить две фракции, и они ни при каких обстоятельствах не смешаются», — рассказал водитель нового мусоровоза Анатолий.

Как пояснил специалист по планированию ресурсов и логистики компании CleanR Анатолий Курлович, задний отсек в этот раз используется для бытового мусора.

«Сзади мы видим отсек, куда можно загружать бытовые отходы или другую фракцию», — отметил он.

Второй контейнер, расположенный ближе к кабине водителя, предназначен для стекла. Благодаря этому одна машина выполняет работу, для которой раньше требовались два отдельных рейса.

«Не придется отправлять отдельную машину специально по улицам Плявниеки, и вся территория будет убрана значительно быстрее», — сказал Курлович.

Пока в распоряжении CleanR находится только один такой автомобиль. Аналогичную технику сейчас тестируют и другие компании, занимающиеся вывозом отходов.

При этом полностью заменить существующий парк новые машины не смогут. По словам операционного директора компании Лиене Румпане, даже при успешных испытаниях они составят не более пятой части автопарка.

Компания рассчитывает использовать такие мусоровозы прежде всего в сельской местности и в отдельных районах городов. Одним из первых мест в Риге, где могут регулярно появиться новые автомобили, станет Старый город.

Кроме того, сейчас проходят испытания и другой специализированной техники для вывоза биоотходов. Такие машины с помощью роторного пресса перерабатывают органические отходы прямо в кузове в массу, напоминающую торф, одновременно собирая образующуюся жидкость, чтобы она не вытекала на дорогу.

Латвийские самоуправления постепенно расширяют систему раздельного сбора отходов. Появление специализированной техники должно сделать этот процесс более эффективным и одновременно сократить количество рейсов мусоровозов.

Если испытания окажутся успешными, новые мусоровозы помогут сделать вывоз отходов быстрее, экономичнее и менее заметным для жителей.