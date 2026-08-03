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Внимание! В Риге возникла угроза обрушения дома на улице Даугавпилс — участок улицы перекрыт 3 799

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: деревянный дом
ФОТО: Google Maps

В Риге ограничили движение возле дома № 8 на улице Даугавпилс после обнаружения опасной деформации несущих конструкций. Власти предупреждают, что существует риск падения элементов здания на тротуар и проезжую часть, и просят жителей не заходить за ограждение.

В доме № 8 на улице Даугавпилс специалисты обнаружили опасную деформацию несущей конструкции второго этажа. По оценке самоуправления, существует риск обрушения отдельных элементов здания на тротуар и проезжую часть, пишет nra.lv.

Дом уже давно не используется и ранее был признан объектом, деградирующим городскую среду. Теперь его техническое состояние ухудшилось настолько, что власти приняли дополнительные меры безопасности.

Чтобы исключить угрозу для пешеходов и водителей, Департамент городского развития совместно с Управлением гражданской защиты обратился в Рижскую муниципальную полицию с просьбой перекрыть участок улицы возле здания и оградить опасную территорию.

Утром 3 августа строительные инспекторы проведут повторное обследование объекта. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях и необходимых мерах безопасности.

Аварийные и заброшенные здания регулярно становятся объектами усиленного контроля в Риге. Если специалисты выявляют риск обрушения конструкций, самоуправление ограничивает доступ к таким объектам до устранения опасности.

До завершения обследования власти призывают жителей соблюдать ограничения движения и не заходить на огороженную территорию возле дома № 8 на улице Даугавпилс.

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#Рига #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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