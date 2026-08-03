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Жара до +30, а затем резкое похолодание: какой будет погода в Латвии на этой неделе 1 407

Наша Латвия
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
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Самыми теплыми днями недели в Латвии станут среда и четверг, когда температура местами приблизится к +30 градусам. Однако уже к выходным жара отступит, и воздух станет заметно прохладнее.

В течение рабочей недели в Латвии сохранится преимущественно теплая летняя погода, однако местами возможны кратковременные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Облачность будет переменной, а по ночам в отдельных районах ожидается туман. В начале недели ветер останется слабым, но с середины недели немного усилится западный и юго-западный ветер.

Самая жаркая погода ожидается в среду и четверг. В эти дни температура воздуха в отдельных районах страны приблизится к отметке +30 градусов. На побережье при этом будет заметно прохладнее.

Ночь на вторник станет самой свежей на этой неделе: температура воздуха понизится до +8...+14 градусов. Зато в ночь на четверг ожидается по-летнему тепло — от +16 до +20 градусов.

Уже с пятницы начнется постепенное похолодание. По текущим прогнозам, в выходные максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса. Местами вновь ожидаются кратковременные дожди.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #жара #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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