В среду в Латвии воздух станет немного жарче - на юге страны столбик термометра приблизится к отметке +30 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки облачность будет преимущественно небольшой, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Ночью местами образуется туман.

Температура воздуха ночью опустится до +12..+17 градусов, местами в Видземе - до +9 градусов. Максимальная температура днем ожидается от +22..+24 градусов местами на побережье до +30 градусов на юге Латвии.

В Риге в среду временами увеличится облачность, осадков не ожидается. Будет дуть легкий восточный ветер, который сменится южным. Воздух ночью остынет до +16 градусов, в пригородах до +13..+15 градусов. Во второй половине дня температура поднимется до +28 градусов.

С наступлением более жаркой погоды, немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.