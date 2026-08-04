Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Днем на солнце лучше выходите! Латвийские синоптики дали прогноз на среду 0 94

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лето

В среду в Латвии воздух станет немного жарче - на юге страны столбик термометра приблизится к отметке +30 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки облачность будет преимущественно небольшой, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Ночью местами образуется туман.

Температура воздуха ночью опустится до +12..+17 градусов, местами в Видземе - до +9 градусов. Максимальная температура днем ожидается от +22..+24 градусов местами на побережье до +30 градусов на юге Латвии.

В Риге в среду временами увеличится облачность, осадков не ожидается. Будет дуть легкий восточный ветер, который сменится южным. Воздух ночью остынет до +16 градусов, в пригородах до +13..+15 градусов. Во второй половине дня температура поднимется до +28 градусов.

С наступлением более жаркой погоды, немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.

×
Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #Латвия #прогноз #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алкогольная и наркотическая зависимость
Изображение к статье: документы, суд
Изображение к статье: больница Страдиня
Изображение к статье: Школьный класс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Александр Васильев
Lifenews
Изображение к статье: Школа
Наша Латвия
Изображение к статье: галактики и звезды Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе
Бизнес
2
Изображение к статье: Порзиньгис
Спорт
Изображение к статье: Вирус Эбола в Конго
В мире
Изображение к статье: Александр Васильев
Lifenews
Изображение к статье: Школа
Наша Латвия
Изображение к статье: галактики и звезды Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео