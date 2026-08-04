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Кражи с кладбищ: как защитить гранитные изделия 0 48

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: как защитить гранитные изделия

В наше время кражи с кладбищ стали насущной проблемой. Многие владельцы мест захоронения, вложивших в благоустройство участка немалые деньги, сталкиваются с этим неприятным «сюрпризом», когда с принадлежащего им места захоронения исчезают гранитные памятники, бордюры, надгробия и прочие декоративные элементы. Подобная тенденция развивалась десятилетиями и несмотря на все усилия объём краж продолжает только расти.

Изделия из гранита крадут с целью перепродажи другим клиентам. В большинстве случаев покупатели даже не знают, что приобретаю краденные гранитные изделия, которые выдаются за новые, тем самым невольно способствуя дальнейшему увеличению оборота чёрного рынка краденных гранитных изделий.

Общепринятым способом защиты от кражи считается маркировка гранитных элементов выгравированными на них инициалами. Во многих случаях это действительно препятствует краже, но по причине достаточно лёгкого удаления с поверхности гранита с помощью необременительной полировки, либо даже совпадения с заказанными инициалами для будущей перепродажи порождает большую уязвимость данного способа защиты. Об этом также говорит статистика полиции в отношении подобных краж - существенная часть украденных изделий имела не только гравировку с инициалами, но и содержала выгравированные имена и фамилии.

С учетом текущей ситуации наша компания Monumenti.LV создала современное решение для защиты производимых нами гранитных изделий – возможность интеграции специализированного ID-чипа внутрь изделия по желанию клиента. ID-чип использует два уровня защиты – активный и пассивный.

Активная защита – это ID-чип, интегрируемый в гранитное изделие, на котором записана информация о продавце изделия и его владельце. ID-чип имеет уникальный идентификационный номер и занесён в клиентскую базу данных.

ID Chip

Пассивная защита – это специальное физическое отверстие внутри изделия куда интегрируется ID-чип, создавая тем самым техническую метку крайне усложняющую дальнейшую перепродажу.

Главным преимуществом использования данного способа защиты является возможность идентификации гранитного изделия и доказательства принадлежности конкретному владельцу. Если изделие будет найдено после кражи, то ID-чип исключает спорную ситуацию принадлежности истинному владельцу.

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Интеграция ID-чипа в гранитные изделия позволяет решить сразу несколько задач:

  • Усложняет перепродажу украденного изделия;

  • Снижает его привлекательность для кражи;

  • Позволяет идентифицировать гранитное изделие;

  • Подтверждает принадлежность владельцу;

  • Создаёт цифровой паспорт гранитного изделия.

Сама стоимость установки ID-чипов составляет гораздо меньше стоимости гранитных изделий, используемых для благоустройства места захоронения. В этом случае данное вложение ощутимо снижает риски кражи и серьёзно повышает уровень безопасности, тем самым сохраняя вложенные деньги и нервную систему владельца от лишних потрясений.

Услуга по интеграции ID-чипов возможна только для клиентов нашей компании или организаций партнёров. Это связанно с тем, что компания полностью контролирует процесс производства, установки и регистрации гранитных изделий в собственную клиентскую базу данных. Благодаря этому система работает не как формальная электронная метка, а как полноценная услуга по идентификации изделий и их защиты. Наша компания не просто устанавливает ID-чипы, она создаёт связь между производителем, изделием и владельцем.

Мы искренне верим, что уменьшение количества краж способствует улучшению состояния нашего общества и ведёт к его большей открытости и прозрачности.

Monumenti.LV

Monumenti.LV

Adrese: Tēraudlietuves ielā 3, Rīgā

Tālrunis: +371 29220015

E-pasts: [email protected]

www.monumenti.lv

Autobusi: Nr. 9; 48 (Tēraudlietuves ielā)

Tramvajs: 11 (Brāļu kapi)

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#преступность #безопасность #технологии #благоустройство
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