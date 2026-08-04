Официальный дилер автомобилей Bentley, Lamborghini, McLaren и Aston Martin в Латвии — компания Luxury & Sports Cars — в прошлом году увеличила оборот на 0,2%, до 39,5 млн евро. При этом чистая прибыль выросла сразу на 73,3% и достигла 767,8 тыс. евро.

Как говорится в отчете компании, в 2025 году клиентам было продано 138 новых и подержанных автомобилей всех представляемых марок.

Особенно успешным год оказался для бренда Lamborghini. Продажи и объем послепродажного обслуживания выросли по всем показателям. За год компания реализовала более 50 новых и подержанных автомобилей этой марки, причем свыше 60% из них остались у покупателей в странах Балтии. По данным компании, темпы роста продаж стали одними из самых высоких в истории бренда в мире.

В связи с этим было принято решение расширить дилерский центр. С апреля 2026 года рядом с салоном новых автомобилей работает официальный центр Lamborghini Selezione, специализирующийся на продаже сертифицированных автомобилей с пробегом.

Компания Luxury & Sports Cars является официальным дилером Bentley в Латвии с 2007 года, McLaren в странах Балтии — с 2019 года, Aston Martin в Латвии — с 2021 года, а Lamborghini представляет с 2023 года.

В 2024 году оборот компании составил 39,4 млн евро, а прибыль — 443 тыс. евро. Предприятие зарегистрировано в 2007 году. Его конечным бенефициаром через AS Automotive Holding является Валдис Спредзис.