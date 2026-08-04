Латвия планирует направить до 20 военнослужащих для участия в многонациональных операциях по разминированию и восстановлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Это предусмотрено подготовленным Министерством обороны проектом решения Сейма.

Предполагается, что Латвию представит подразделение Военно-морских сил по обезвреживанию взрывоопасных предметов с автономными системами поиска и разминирования. Латвийские военные будут работать в составе международной водолазной группы, занимающейся очисткой пролива от морских мин.

Кроме того, в район операции планируется направить штабных офицеров и инструкторов Национальных вооруженных сил. Они будут работать в оперативных и тактических штабах, расположенных как на территории стран, возглавляющих коалиции, так и непосредственно в зоне проведения операции.

В Министерстве обороны подчеркивают, что латвийский контингент будет участвовать исключительно в противоминных операциях, координации разминирования и других мероприятиях по открытию Ормузского пролива для безопасного международного судоходства. При этом Латвия не будет принимать участия в действиях, направленных на поддержку США как одной из воюющих сторон конфликта с Ираном.

По оценке стран, возглавляющих международные коалиции, полное разминирование Ормузского пролива может занять от 12 до 16 месяцев. С учетом ротации личного состава мандат латвийского контингента предлагается утвердить до 1 сентября 2028 года.