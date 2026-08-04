За три года Латвии не удалось выполнить ни одну из ключевых целей государственной программы по сокращению употребления алкоголя и наркотиков. Более того, число жителей, злоупотребляющих спиртным и пробовавших наркотики, продолжило расти.

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Министерство здравоохранения Латвии подвело итоги выполнения плана по снижению распространенности употребления алкоголя и наркотических веществ в 2023–2025 годах. Из 35 запланированных мероприятий полностью выполнены лишь 19, а три основных показателя эффективности так и не были достигнуты.

Доля жителей трудоспособного возраста, злоупотребляющих алкоголем, не снизилась, как планировалось, а выросла с 39,8% в 2020 году до 41,6% в 2024 году.

Не удалось выполнить и задачу по сокращению употребления наркотиков. Если первоначально рассчитывали снизить этот показатель до 4,4%, то фактически он вырос до 5,5%. По оценке министерства, за последний год наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны, причем чаще всего — молодежь в возрасте от 15 до 34 лет.

Не достигнута и цель по сокращению повторных госпитализаций пациентов с зависимостями. В Минздраве объясняют это тем, что из-за нехватки финансирования не были реализованы многие меры, включая расширение Миннесотской программы лечения зависимостей, увеличение компенсации медикаментов и развитие специализированной помощи.

При этом министерство отмечает определенный прогресс в профилактике. В школах начали внедрять международные программы Unplugged и PAX, направленные на развитие у детей и подростков жизненных навыков и профилактику вредных привычек.

По мнению Минздрава, первые результаты этих программ можно будет оценить лишь через несколько лет.

В министерстве признают, что борьба с зависимостями требует долгосрочной стратегии, стабильного финансирования и более активной работы с молодежью и родителями. Кроме того, ведомство предлагает в будущем объединить государственную политику в сфере профилактики зависимостей и охраны психического здоровья, поскольку эти проблемы тесно связаны между собой.