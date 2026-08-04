Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Миллионы потрачены, результата нет: Минздрав признал провал борьбы с зависимостями 1 210

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алкогольная и наркотическая зависимость

За три года Латвии не удалось выполнить ни одну из ключевых целей государственной программы по сокращению употребления алкоголя и наркотиков. Более того, число жителей, злоупотребляющих спиртным и пробовавших наркотики, продолжило расти.

Заголовки с интригой

Министерство здравоохранения Латвии подвело итоги выполнения плана по снижению распространенности употребления алкоголя и наркотических веществ в 2023–2025 годах. Из 35 запланированных мероприятий полностью выполнены лишь 19, а три основных показателя эффективности так и не были достигнуты.

Доля жителей трудоспособного возраста, злоупотребляющих алкоголем, не снизилась, как планировалось, а выросла с 39,8% в 2020 году до 41,6% в 2024 году.

Не удалось выполнить и задачу по сокращению употребления наркотиков. Если первоначально рассчитывали снизить этот показатель до 4,4%, то фактически он вырос до 5,5%. По оценке министерства, за последний год наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны, причем чаще всего — молодежь в возрасте от 15 до 34 лет.

Не достигнута и цель по сокращению повторных госпитализаций пациентов с зависимостями. В Минздраве объясняют это тем, что из-за нехватки финансирования не были реализованы многие меры, включая расширение Миннесотской программы лечения зависимостей, увеличение компенсации медикаментов и развитие специализированной помощи.

При этом министерство отмечает определенный прогресс в профилактике. В школах начали внедрять международные программы Unplugged и PAX, направленные на развитие у детей и подростков жизненных навыков и профилактику вредных привычек.

По мнению Минздрава, первые результаты этих программ можно будет оценить лишь через несколько лет.

В министерстве признают, что борьба с зависимостями требует долгосрочной стратегии, стабильного финансирования и более активной работы с молодежью и родителями. Кроме того, ведомство предлагает в будущем объединить государственную политику в сфере профилактики зависимостей и охраны психического здоровья, поскольку эти проблемы тесно связаны между собой.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #алкоголь #Минздрав #Латвия #молодежь #профилактика #финансирование #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: больница Страдиня
Изображение к статье: Школьный класс
Изображение к статье: Дятел
Изображение к статье: как защитить гранитные изделия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Школа Кална в Огре
ЧП и криминал
Изображение к статье: Продуктовый магазин
Бизнес
Изображение к статье: Хоккейная шайба и клюшка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: в школьном классе
Наша Латвия
Изображение к статье: Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Люди в магазине
Бизнес
Изображение к статье: Школа Кална в Огре
ЧП и криминал
Изображение к статье: Продуктовый магазин
Бизнес
Изображение к статье: Хоккейная шайба и клюшка
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео