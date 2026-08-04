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Опасность миновала? В популярном озере снова разрешили купание 0 158

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушки купаются в озере

Инспекция здравоохранения Латвии сняла рекомендацию не купаться в озере Салдус после того, как повторные анализы воды показали, что уровень кишечной палочки (E. coli) вернулся к норме.

Повторные пробы воды, взятые 27 июля, подтвердили, что микробиологические показатели соответствуют установленным нормам. В связи с этим купание в озере Салдус вновь разрешено.

По данным Инспекции здравоохранения, в настоящее время купание разрешено и на всех остальных официальных морских и внутренних пляжах Латвии.

Напомним, что 31 июля специалисты обнаружили в воде озера повышенную концентрацию кишечной палочки, после чего жителям рекомендовали временно отказаться от купания.

Как пояснили в ведомстве, перед отбором проб в районе Салдуса несколько дней шли сильные дожди. Обильные осадки могли вызвать поверхностный сток и временно увеличить уровень фекального загрязнения в водоеме.

Во время лабораторных исследований специалисты определяют содержание кишечной палочки (E. coli) и энтерококков — эти показатели позволяют оценить возможное фекальное загрязнение и риск присутствия болезнетворных бактерий и вирусов.

Следующая, она же последняя в нынешнем купальном сезоне, проверка качества воды на официальных пляжах Латвии пройдет 24–25 августа. Купальный сезон в стране продолжается до 15 сентября.

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#здравоохранение #Латвия #экология #пляжи #купание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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