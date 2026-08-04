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Перемены в больнице Страдиня: ранее сотрудники жаловались на условия работы 0 327

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: больница Страдиня

Руководитель Центра неотложной медицины Клинической университетской больницы имени Страдиньша (Больница Страдиня) Роберт Фурманис покинул свой пост. Именно работа этого подразделения в последнее время оказалась в центре внимания из-за очередей машин скорой помощи и нехватки персонала.

В Клинической университетской больнице имени Страдиньша произошли кадровые изменения. Руководитель Центра неотложной медицины Роберт Фурманис покинул свою должность, пишет Latvijas Avīze.

Центр неотложной медицины считается одним из важнейших подразделений больницы. Именно сюда доставляют большинство пациентов, которым требуется экстренная помощь, поэтому эффективность его работы напрямую влияет на всю систему оказания неотложной медицинской помощи.

В последнее время работа центра неоднократно становилась предметом публичного обсуждения. Недавно премьер-министр Андрис Кулбергс вместе с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери обсуждали проблему очередей автомобилей скорой помощи, которые периодически образуются у приемного отделения больницы.

Одной из причин таких ситуаций называют нехватку медицинского персонала. Ранее сотрудники центра обращали внимание руководства больницы на то, что значительную часть врачей составляют резиденты и стажеры, которые могут работать только под контролем сертифицированных специалистов.

По словам медиков, дефицит опытных врачей и большой поток пациентов затрудняют оказание своевременной помощи и создают дополнительную нагрузку на персонал.

Еще несколько лет назад сотрудники Центра неотложной медицины направили руководству больницы письмо, в котором перечислили проблемы, которые, по их мнению, могут представлять угрозу безопасности пациентов. В документе говорилось, что многие из этих вопросов долгое время не находят решения.

В письме также упоминались претензии к стилю руководства Роберта Фурманиса. Сотрудники утверждали, что, занимая должность заместителя руководителя центра, он допускал грубое обращение с коллегами. По словам отдельных медиков, после назначения руководителем ситуация не изменилась, и именно это стало одной из причин, по которой часть специалистов не хотела работать в Центре неотложной медицины.

Эти утверждения отражают позицию сотрудников, изложенную в их обращениях. В материале не приводится комментарий самого Роберта Фурманиса относительно высказанных в его адрес претензий.

Пока неизвестно, кто возглавит Центр неотложной медицины и какие шаги больница планирует предпринять для решения проблем с нехваткой персонала и очередями в приемном отделении.

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#здравоохранение #медицина #увольнение #кадры
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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