Во вторник в Латвии сохранится теплая летняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а воздух во второй половине дня прогреется до +27 градусов.
Во вторник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в северо-восточной части страны облаков будет немного больше, прогнозируют синоптики.
Дождей не ожидается. В течение дня сохранится слабый ветер.
Во второй половине дня температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность без осадков. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется примерно до +25 градусов.
Погодные условия в Латвии определяет область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1019–1021 гектопаскаль.
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