Во вторник в Латвии сохранится теплая летняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а воздух во второй половине дня прогреется до +27 градусов.

Во вторник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в северо-восточной части страны облаков будет немного больше, прогнозируют синоптики.

Дождей не ожидается. В течение дня сохранится слабый ветер.

Во второй половине дня температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность без осадков. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется примерно до +25 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1019–1021 гектопаскаль.