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Погоду определяет область повышенного атмосферного давления 0 94

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дятел
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии сохранится теплая летняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют, а воздух во второй половине дня прогреется до +27 градусов.

Во вторник в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в северо-восточной части страны облаков будет немного больше, прогнозируют синоптики.

Дождей не ожидается. В течение дня сохранится слабый ветер.

Во второй половине дня температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность без осадков. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется примерно до +25 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область повышенного атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1019–1021 гектопаскаль.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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