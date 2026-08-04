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Погранпункт «Патерниеки» возобновил работу. Что это означает? 7 1832

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница открылась

На пограничном пункте «Патерниеки» полностью восстановлено пересечение латвийско-белорусской границы. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной погранохране.

В настоящее время автомобили с действующей электронной бронью уже получают приглашения прибыть к пункту пропуска. С 5 августа на портале lvrobeza.lv вновь станет доступно оформление новых бронирований времени пересечения границы.

С сегодняшнего вечера через пункт «Патерниеки» снова можно как въехать в Латвию из Беларуси, так и выехать из Латвии в Беларусь.

Напомним, что с 31 июля работа пункта была фактически парализована из-за технических сбоев в информационных системах. В этот период пограничная служба рекомендовала путешественникам пользоваться альтернативными пунктами пропуска Мядининкай и Шальчининкай на литовско-белорусской границе.

Между тем правительство Латвии во вторник не поддержало предложение Министерства внутренних дел о временном закрытии пункта «Патерниеки» в связи с усилением борьбы с нелегальной миграцией.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что в августе будут реализованы дополнительные меры безопасности на внешней границе Евросоюза, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов. По его словам, закрытие пункта пропуска остается одним из возможных вариантов, однако пока власти не считают этот шаг необходимым, поскольку основные попытки незаконного пересечения границы происходят вне официального пункта пропуска.

Премьер также подчеркнул, что при принятии решений приоритетом остается безопасность государства, а не экономические соображения.

Ранее Министерство внутренних дел, которое возглавляет Янис Домбрава, предлагало временно приостановить работу «Патерниеки» — единственного автомобильного пункта пропуска на латвийско-белорусской границе.

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#граница #Латвия #миграция #МВД #правительство #Беларусь #Евросоюз
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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