Во вторник правительство утвердило поданные Министерством земледелия поправки к правилам Кабинета министров, расширив список продуктов, подпадающих под запрет на импорт из России и Беларуси.

До сих пор запрет на импорт распространялся на зерновые, овощи, фрукты и определенные кормовые продукты.

В свою очередь, новые правила предусматривают, что в дальнейшем он будет распространяться также на живых животных, рыбу и рыбную продукцию, молочные продукты, мукомольную продукцию, семена масличных культур, мясные изделия, овощные и фруктовые изделия, а также на все продукты из группы кормовых продуктов.

В министерстве отмечают, что запрет будет распространяться также на кофе, чай и пряности, отдельные виды животных и растительных жиров и масел, а также на сахар, мелассу и побочные продукты сахарного производства, которые в соответствии с законом могут быть включены в национальный запрет на импорт, так как они входят в сферу сельскохозяйственной и кормовой продукции.

Список запрещенных продуктов расширен, так как данные внешней торговли свидетельствуют о том, что и в 2026 году в Латвию из России и Беларуси по-прежнему импортируются несколько групп сельскохозяйственной и кормовой продукции, на которые до сих пор запрет не распространялся.

Данные министерства свидетельствуют, что за семь месяцев 2026 года из России и Беларуси были импортированы сельскохозяйственные, кормовые и продовольственные товары на сумму 24,9 миллиона евро, где стоимость импорта сельскохозяйственной и кормовой продукции составила 18,3 миллиона евро, а стоимость импорта различных продовольственных товаров - 6,6 миллиона евро. Заявленными странами-получателями были как Латвия, так и другие страны-члены Европейского союза.