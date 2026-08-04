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Резко выросло число нарушений в работе администраторов неплатежеспособности 1 46

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: документы, суд
ФОТО: BB.LV/AI

За первые шесть месяцев 2026 года Служба контроля неплатежеспособности выявила 11 нарушений в работе администраторов — в одиннадцать раз больше, чем за весь прошлый год. Одновременно почти вдвое увеличилось количество поступивших жалоб.

В первом полугодии 2026 года Служба контроля неплатежеспособности (СКН) выявила 11 нарушений нормативных требований в деятельности администраторов неплатежеспособности. Для сравнения, за весь 2025 год был установлен лишь один такой случай.

Одновременно выросло и количество жалоб. За первые шесть месяцев этого года СКН получила 36 обращений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 18. Впрочем, показатель почти не отличается от уровня первого полугодия 2024 года, когда поступило 35 жалоб.

Чаще всего заявители жаловались на непредоставление или неполное предоставление информации, нарушение сроков выполнения обязанностей и несвоевременное обращение за выплатами работникам из Фонда гарантий требований работников.

Проверки показали, что наиболее распространенными нарушениями действительно стали недостаточное информирование участников процесса, ошибки при выявлении, инвентаризации, оценке и продаже имущества должника, а также недостаточная проверка сделок, совершенных до начала процедуры неплатежеспособности.

За первое полугодие нарушения, связанные с информированием участников процесса, управлением имуществом должника и анализом сделок, были выявлены в десяти случаях. Это лишь немного больше, чем в аналогичные периоды двух предыдущих лет, когда таких случаев было восемь и девять соответственно.

В большинстве случаев выявленные нарушения не были признаны существенными. Девяти администраторам СКН дала разъяснения о неправильности их действий и напомнила о требованиях законодательства. Лишь в одном случае служба обратилась в суд с просьбой отстранить администратора от исполнения обязанностей.

В Службе контроля подчеркивают, что наличие жалобы само по себе не означает нарушения. Во многих случаях между администратором, должником и кредиторами возникают разногласия по поводу ведения процедуры, поэтому каждая жалоба проверяется отдельно с учетом позиций всех сторон.

При этом в СКН признают, что большинство случаев непредоставления информации связано не с умышленными действиями, а с высокой нагрузкой на администраторов. Однако служба напоминает, что занятость не освобождает от обязанности соблюдать требования Закона о неплатежеспособности и своевременно информировать участников процесса.

Помимо надзорной работы, СКН продолжает проводить обучающие мероприятия для администраторов. В августе состоится семинар, посвященный требованиям работников при неплатежеспособности работодателя, а в сентябре пройдет конференция «Трансформация неплатежеспособности», на которой обсудят реформу системы и передачу части функций СКН Министерству юстиции и Судебной администрации.

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#банкротство #обучение #неплатежеспособность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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