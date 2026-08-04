Сегодня министерство образования и науки объявило об очередной "реформе": учащихся 9-ых классов ждет еще один экзамен - по природоведению (естествознанию).

"Для обеспечения реализации приоритетов, предусмотренных планом действий правительства, Министерство образования и науки (МОН) продвигает изменения в ряд нормативных актов. Изменения планируется ввести уже с нового учебного года: в основной школе планируется ввести экзамен по естествознанию, одновременно установив, что результаты централизованных экзаменов не повлияют на получение свидетельства об основном образовании, для учеников основной и средней школы предусмотрена возможность улучшить оценку, а в средней школе государственную проверочную работу на высшем уровне освоения учебного контента можно будет сдавать по выбору.

"Латвия долгое время допускала, что разрыв в знаниях естественных наук между школами настолько велик, что он фактически становится социальной несправедливостью, и экзамен — единственный инструмент, который может остановить это неравенство. В мониторинговых работах результаты критически низкие, а государство годами избегает признания серьезности ситуации. Мы не можем позволить себе потерять будущую конкурентоспособность в сферах STEM и предположить, что дети не подготовлены к современной экономике. Это решение покажет, что государство готово действовать в интересах детей, а не продолжать политический комфорт за счет качества образования. Это тест на смелость и ответственность, а не технический вопрос», - подчеркивает министр образования и науки Илзе Индриксоне.

Цель и время вступления в силу поправок

Минобразования подготовило поправки к правилам Кабинета министров о государственных стандартах основного и общего среднего образования. Они разработаны в соответствии с установленным планом действий правительства процессом пересмотра содержания общего образования для совершенствования порядка оценки учебных успеваемости школьников и регулирования централизованных экзаменов. Изменения предполагается применить с 1 сентября 2026 года.

Взвешивание оценок и автономия школ

Поправками планируется отказаться от обязательного взвешивания оценок и дать образовательным учреждениям возможность выбрать наиболее подходящее для конкретного учебного предмета решение, в том числе определить использование сумматических оценок, если учреждение считает это педагогически обоснованным решением. Таким образом, будет укреплена профессиональная автономия педагогов, сохранив единые требования к оценке учебных достижений.

Возможность улучшить оценку

Предполагается изменить прежний порядок, который предоставил возможность улучшения оценки только в конце учебного года, написав комбинированную проверочную работу по широкой части содержания обучения. Планируется установить, что каждый ученик по каждому учебному предмету в течение учебного года должен обеспечить возможность улучшить хотя бы один сумматический результат.

Централизованные экзамены по основному образованию (9 класс)

Поправки предусматривают также совершенствование регулирования централизованных экзаменов. С 2026/27 учебного года в 9 классе планируется централизованный экзамен по естествознанию, который государство обязалось ввести еще восемь лет назад, тем самым стимулируя интерес школьников к сферам STEM (естественные науки - прим.авт.).

В основном образовании намерены отказаться от минимального процентного порога, который ученик должен достичь на централизованных экзаменах 9-го класса, чтобы получить свидетельство об основном образовании.

Централизованные экзамены и впредь сохранят значение государственных проверочных работ и будут использоваться для оценки учебных достижений школьников и мониторинга качества образования. Однако достижение установленного в 9 классе минимального результата перестанет быть условием получения основного образования.

Изменения в сдаче экзаменов на высшем уровне в средней школе

Что касается общего среднего образования, то планируется установить, что сдача централизованного экзамена на высшем уровне по углубленному курсу перестанет быть обязательным условием получения среднего образования. Его смогут выбрать те ученики, которым результат конкретного экзамена на высшем уровне понадобится для приема по программе высшего образования или достижения других целей дальнейшего образования. Такое предложение основано на информации, предоставленной высшими учебными заведениями, которая свидетельствует о том, что результаты централизованных экзаменов высшего уровня для приема на учебные программы бакалавра, как правило, не являются обязательным требованием, хотя в отдельных случаях они могут предоставить дополнительные преимущества в приемном конкурсе", - говорится в сообщении министерства для СМИ.