Правительство не будет принимать решение по предложению Министерства внутренних дел (МВД) о приостановке работы пограничного пункта "Патерниеки" на латвийско-белорусской границе, а для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андриса Кулбергса и министра внутренних дел Яниса Домбравы.

Кулбергс сегодня в перерыве заседания правительства сообщил журналистам, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны министерств внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которая одновременно является и внешней границей Европейского союза.

Премьер также подчеркнул, что для поддержания государственной безопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции.

Это означает, что закрытие пограничного пункта "Патерниеки" является одним из вариантов, хотя "на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него".

На вопрос, в какой степени экономические соображения влияют на решение пока не закрывать пункт "Патерниеки", премьер ответил, что главным является вопрос безопасности.

Домбрава указал, что технические проблемы, выявленные в Патерниеки с прошлой пятницы, продолжаются, однако, по имеющейся в его распоряжении информации, в течение сегодняшнего дня будут приложены усилия, чтобы окончательно их решить. Конкретные проблемы связаны с покрытием мобильной сети.

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