В популярных группах в соцсетях латвийские грибники забили тревогу - такого они еще не видели!

"Такого они еще не видели" - можно видеть на опубликованном нами фото. В латвийских соцсетях уже представлено несколько похожих шедевров природы, но этот снимок, сделанный в лесу под Аглоной - вероятно, самый характерный.

По словам микологов, перед нами гриб-паразит из рода Сизигоспора – он специализируется на «зомбировании» других грибов, превращая их тела в причудливые мозговидные наросты.

Чаще всего он паразитирует на лесных грибах из рода гимнопус (Gymnopus).

Выделяет особые вещества, из-за чего шляпка гриба-хозяина начинает странно расти и становится похожа на мозг. Сама необычная мозговидная форма — это измененные ткани зараженного гриба, которым управляет паразит.

К слову, совсем недавно о подобной находке сообщали и представители Национального парка Беларуси "Беловежская пуща", которые официально заявили, что ранее такой вид грибов у них не регистрировался.

Известно, что род Сизигоспора очень сложен для изучения, а его представители встречаются крайне редко. Так, что класть его на сковородку точно не стоит. Да, и, счастью, судя по внешнему виду паразита - это вряд ли захочется сделать.