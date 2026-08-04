В этом году опасность массового распространения восьмизубого елового короеда в латвийских ельниках существенно уменьшилась. К такому выводу пришли специалисты Латвийского государственного института лесных исследований Silava.

По данным ученых, после вспышки численности, продолжавшейся с 2022 по 2025 год и приведшей к масштабному усыханию средневозрастных и старых еловых лесов, популяция короеда начала быстро сокращаться.

Одной из главных причин стало необычно холодное и неблагоприятное для насекомых начало весны 2026 года. В разных регионах страны сроки вылета жуков значительно отличались: в окрестностях Огре они появились уже 14 апреля, тогда как под Вентспилсом — лишь 5 мая.

В среднем количество жуков, попавших в одну ловушку во время учета первого поколения, оказалось на 37% меньше, чем годом ранее. Снижение активности наблюдается уже третий сезон подряд, а численность вредителя вернулась к уровню, который фиксировался до начала массового размножения.

Наиболее высокая активность короеда в этом году отмечалась в районах Добеле, Салдуса, Айзкраукле и Огре, однако нигде она не достигла уровня среднего риска. При этом в отдельных местах — в окрестностях Салдуса, Добеле, Вентспилса, Лудзы, Прейли, Даугавпилса и Краславы — в ловушки попадало более тысячи жуков, поэтому локальные очаги сохраняются.

В Silava считают, что массовое размножение короеда в Латвии, вероятнее всего, завершилось. Однако для окончательных выводов ученым еще предстоит оценить активность насекомых и определить, сколько новых елей было заселено вредителем в этом сезоне.

Несмотря на улучшение ситуации, лесовладельцам рекомендуют не терять бдительности. Прореживание и выборочные санитарные рубки в зрелых еловых насаждениях советуют отложить до осени, а сильно поврежденные участки вырубать сплошным способом летом или в начале осени.