Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к стандартам основного и среднего образования.

Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. МОН отмечает, что прежний порядок был сложным, его не всегда было легко объяснить ученикам и родителям, к тому же единые правила неприменимы ко всем учебным предметам. Поэтому в дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа.

Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. МОН считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку, а для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы.

Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9-м классе. МОН ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условие для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельство об основном образовании и им приходилось учиться в 9-м классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании.

В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдать четыре обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования.

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