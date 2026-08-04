Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии затеяли очередную школьную реформу. Они когда-нибудь успокоятся? 0 463

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школа

Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к стандартам основного и среднего образования.

Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. МОН отмечает, что прежний порядок был сложным, его не всегда было легко объяснить ученикам и родителям, к тому же единые правила неприменимы ко всем учебным предметам. Поэтому в дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа.

Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. МОН считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку, а для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы.

Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9-м классе. МОН ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условие для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельство об основном образовании и им приходилось учиться в 9-м классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании.

В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдать четыре обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования.

О других изменениях в школе читайте здесь

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #экзамены #школы #министерство образования
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алкогольная и наркотическая зависимость
Изображение к статье: документы, суд
Изображение к статье: больница Страдиня
Изображение к статье: Школьный класс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Александр Васильев
Lifenews
Изображение к статье: галактики и звезды Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе
Бизнес
2
Изображение к статье: Порзиньгис
Спорт
Изображение к статье: Вирус Эбола в Конго
В мире
Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Александр Васильев
Lifenews
Изображение к статье: галактики и звезды Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео