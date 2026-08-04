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В Риге остается перекрытой улица из-за риска обрушения здания (фото) 0 217

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улица со старыми домами
ФОТО: LETA

В Риге временно закрыли движение транспорта и ограничили проход пешеходов на участке улицы Даугавпилс возле дома № 8. Причиной стало аварийное состояние здания, в котором обнаружили опасную деформацию несущих конструкций.

С 3 августа в Риге введены ограничения движения на участке улицы Даугавпилс возле дома № 8. Причиной стало опасное техническое состояние здания, которое создает риск обрушения его элементов на тротуар и проезжую часть.

Как сообщили в Рижском самоуправлении, в нежилом здании выявлена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Из-за этого возникла угроза падения строительных элементов за пределы здания.

Дом уже ранее был признан объектом, деградирующим городскую среду. Теперь, после выявления новых повреждений, власти решили полностью закрыть движение транспорта на этом участке улицы и ограничить движение пешеходов до устранения опасности.

Такие ограничения вводятся в случаях, когда существует риск обрушения конструкций и необходимо обеспечить безопасность прохожих и водителей.

В понедельник объект осмотрел строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения до тех пор, пока угроза не будет полностью устранена.

Собственнику здания предписано принять необходимые меры для ликвидации опасности. Когда движение по улице будет восстановлено, пока не сообщается.

Рижское самоуправление призывает жителей соблюдать установленные ограничения и не заходить на огороженную территорию.

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#Рига #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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