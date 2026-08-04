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Запрет телефонов, новые правила и дефицит кадров: что изменится в школах Латвии с сентября 0 229

Наша Латвия
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьный класс
ФОТО: LETA

Пока школьники наслаждаются последним месяцем летних каникул, педагоги и руководители учебных заведений активно готовятся к новому учебному году. Уже с сентября школы ждут очередные изменения — от новых правил использования мобильных телефонов до внедрения новой модели финансирования.

В Риге проходит двухдневная конференция педагогов и директоров школ со всей Латвии, посвященная подготовке к новому учебному году. Руководители учебных заведений признают, что период перед 1 сентября остается напряженным, однако к очередным реформам они уже привыкли, сообщают Новости ТВ3.

Директор основной школы Море Тина Блума рассказала, что главной проблемой по-прежнему остается нехватка кадров.

«Настроение позитивное, хотя, конечно, есть и волнение. Оно связано с тем, что некоторые вакансии еще не заполнены, но я все еще надеюсь, что в последний момент найдутся желающие».

По словам директора Рижской средней школы № 34 Натальи Рогалевой, в столице продолжается комплектование классов.

«Такое ощущение, что мы постоянно находимся в движении и очень плавно входим в новый учебный год».

Какие изменения вступят в силу с сентября

Одним из самых заметных нововведений станет расширение запрета на использование мобильных телефонов. Теперь пользоваться ими во время учебного процесса нельзя будет всем ученикам основной школы — с 1-го по 9-й класс.

Кроме того, с 5-го класса русский язык больше нельзя будет выбирать в качестве второго иностранного языка. Вместо него школьникам предстоит изучать один из официальных языков Европейского союза.

Для педагогов и директоров главным изменением станет внедрение новой модели финансирования школ «Программа в школе».

По словам Натальи Рогалевой, финансирование учебного процесса увеличивается, что должно помочь сохранить или даже повысить зарплаты учителей.

«Планируется, что зарплаты учителей не уменьшатся, а возможно, даже вырастут. А вот если говорить о специалистах службы поддержки, то пока я не вижу, чтобы финансирование для них увеличилось».

Латвии предлагают перенять опыт Финляндии

Одной из центральных тем конференции стало обсуждение того, как школам адаптироваться к постоянным изменениям.

Председатель правления Независимого общества образования Зане Озола считает, что реформы будут успешными только тогда, когда государство начнет больше доверять самим педагогам.

«Нам нужно применять финский принцип: изменения начинаются изнутри — с нас самих, с учителей».

Эксперт по финской системе образования Анджелика Крастиня отметила, что главным отличием Финляндии является высокий уровень доверия к педагогам.

«Основной принцип финской системы образования — доверие к учителям. В Латвии я часто слышу о проблемах во взаимоотношениях с родителями. В Финляндии родители не задают учителям слишком много вопросов».

Эксперты также подчеркивают, что повысить доверие к педагогам невозможно без роста престижа профессии. В Финляндии учитель остается одной из самых востребованных специальностей, а конкурс на педагогические программы очень высок. Средняя зарплата учителя там составляет около 4000 евро в месяц, тогда как в Латвии она как минимум вдвое ниже.

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#образование #Финляндия #Латвия #реформы #школы #учителя #финансирование
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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