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Число подозрительных самолетов РФ выросло в 2,5 раза – истребители НАТО мчатся на перехват 0 199

Наша Латвия
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: НАТО

В июле 2026 года истребители НАТО, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 250 % чаще поднимались на перехват российских самолетов у границ Альянса.

Об этом говорится в сообщении X Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе.

"Цифры не лгут! Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года – и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские военные самолеты неоднократно пролетали вблизи воздушного пространства НАТО без плана полета и сигнала транспондера, вынуждая истребители НАТО взлетать, перехватывать и идентифицировать их.

"Каждый вылет на перехват доказывает, что мы находимся в состоянии готовности. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено", – утверждают командиры НАТО.

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#НАТО #Европа #безопасность #геополитика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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