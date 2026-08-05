В июле 2026 года истребители НАТО, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 250 % чаще поднимались на перехват российских самолетов у границ Альянса.
Об этом говорится в сообщении X Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе.
"Цифры не лгут! Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года – и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что российские военные самолеты неоднократно пролетали вблизи воздушного пространства НАТО без плана полета и сигнала транспондера, вынуждая истребители НАТО взлетать, перехватывать и идентифицировать их.
"Каждый вылет на перехват доказывает, что мы находимся в состоянии готовности. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено", – утверждают командиры НАТО.
The Numbers Don't Lie !— NATO Allied Joint Force Command Brunssum - JFCBS (@NATOJFCBS) August 5, 2026
Compare July 25 with July 26 and the picture is impossible to ignore: Alpha Scrambles along @NATO's Eastern Flank increased by more than 250%.
The reason? Russian 🇷🇺 military aircraft repeatedly flew close to NATO airspace without a flight plan and… pic.twitter.com/YEPlddV8ST
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