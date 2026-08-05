В июле 2026 года истребители НАТО, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 250 % чаще поднимались на перехват российских самолетов у границ Альянса.

Об этом говорится в сообщении X Командования объединенных сил НАТО в Центральной и Восточной Европе.

"Цифры не лгут! Сравните июль 2025 года с июлем 2026 года – и картина станет очевидной: количество вылетов истребителей на восточном фланге НАТО выросло более чем на 250%", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские военные самолеты неоднократно пролетали вблизи воздушного пространства НАТО без плана полета и сигнала транспондера, вынуждая истребители НАТО взлетать, перехватывать и идентифицировать их.

"Каждый вылет на перехват доказывает, что мы находимся в состоянии готовности. Каждый перехват доказывает, что воздушное пространство НАТО защищено", – утверждают командиры НАТО.