Латвийская ассоциация больниц поддерживает реформу системы здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель может привести к сокращению объема стационарной помощи в регионах.

По мнению организации, предусмотренное перераспределение финансирования может сказаться на доступности медицинских услуг и кадровом обеспечении региональных больниц. Об этом в программе «900 секунд» телеканала TV3 заявил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Артур Берзиньш.

По его словам, сама идея реформы не вызывает возражений.

«Латвийская ассоциация больниц никогда не была против реформы. Наоборот, мы подчеркиваем, что изменения необходимы как в стационарной, так и в амбулаторной помощи».

При этом ассоциация не согласна с тем, как в рамках реформы распределяется финансирование. По расчетам организации, для ряда региональных больниц объем средств на стационарную помощь сократится.

В частности, финансирование Даугавпилсской региональной больницы, по оценке ассоциации, уменьшится на 1,378 млн евро. Сокращение также предусмотрено для Цесисской клиники, Огрской районной и Бауской больниц.

«Министр здравоохранения пытается сказать, что в целом финансирование из отрасли не исчезает, и мы этого не оспариваем. Но мы обращаем внимание на то, что в части стационарной помощи финансирование сокращается».

Берзиньш отметил, что увеличение финансирования амбулаторной помощи само по себе является правильным направлением, однако не означает автоматического снижения потребности в стационарном лечении.

«Сразу рассчитывать, что перераспределение финансирования в пользу амбулаторных услуг уменьшит потребность в стационарной помощи, — вряд ли это произойдет».

По мнению главы ассоциации, основными получателями дополнительных средств станут крупнейшие больницы столицы.

«Это означает, что финансирование переходит из регионов в Ригу».

В организации не исключают, что отдельным региональным больницам придется пересматривать структуру своей работы и оптимизировать расходы. В качестве примера Берзиньш привел уже озвученные планы больниц Балви и Гулбене пересмотреть оказание некоторых услуг.

При этом он подчеркнул, что пока невозможно сказать, какие именно решения примет каждое медицинское учреждение.

«Каждая будет реагировать немного по-своему. Придется искать способы реструктуризации работы и экономии».

Отдельно Берзиньш обратил внимание на проблему нехватки медицинских работников, которая, по его мнению, остается нерешенной.

«Мы не видим идей о том, как привлекать персонал, как обеспечить, чтобы люди после окончания учебы становились врачами и работали в отрасли».

В завершение он призвал государство и представителей медицинской отрасли совместно искать решения, основанные на анализе данных и диалоге.