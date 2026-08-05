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Синоптики рассказали, когда в Латвии закончится жара 0 1274

Наша Латвия
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: птица
ФОТО: LETA

После жаркого четверга с температурой до +30 градусов в Латвии ожидается похолодание. Уже с пятницы дневная температура по всей стране не превысит +24 градусов, а ночами местами станет ниже +10.

Жаркая погода, установившаяся в Латвии в начале недели, начнет отступать уже в пятницу. По прогнозам синоптиков, температура воздуха заметно снизится и останется более комфортной в течение выходных.

В четверг еще сохранится летняя жара. На западном побережье Курземе воздух прогреется примерно до +21 градуса, тогда как в отдельных районах Латгалии столбики термометров могут подняться до +30.

Однако уже с пятницы по воскресенье максимальная температура по всей стране составит лишь +19...+24 градуса.

Изменится и ночная погода. Самой теплой станет ночь на четверг, когда температура не опустится ниже +16...+20 градусов. Затем ночи будут становиться все прохладнее, а к утру воскресенья в отдельных районах ожидается всего +7...+9 градусов.

Такой перепад особенно почувствуют жители, которые планируют отдых на природе или поездки с ночевкой. Вечерами и ранним утром уже стоит рассчитывать на более прохладную погоду.

В ближайшие дни местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Наиболее высокая вероятность ливней ожидается на юго-востоке Латвии. В пятницу также усилится западный ветер, местами возможны порывы.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели температура вновь ненадолго повысится, однако затем снова начнет снижаться. При этом существенного увеличения количества осадков пока не ожидается — их объем останется ниже климатической нормы.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #жара #дождь #изменение климата #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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