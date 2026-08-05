В среду вечером на эстраде Кукушкиной горы (Дзегужкалнс) в Риге состоится бесплатный концерт Линды Лин. Выступление откроет традиционную программу летних концертов в городских парках.

Сегодня, 5 августа, в 19:00 на эстраде Кукушкиной горы (Дзегужкалнс) в Риге выступит известная латвийская певица Линда Лин вместе со своей группой.

В программу концерта вошли как самые известные композиции разных лет, так и новые песни из трилогии мини-альбомов «Waves», выпущенной в этом году.

Перед главным выступлением на сцену выйдет дуэт Рихарда Либиетиса (гитара) и Эрны Даугавиете (виолончель), который начнет вечер музыкальной программой.

Вход на концерт свободный, поэтому посетить его смогут все желающие.

Концерт станет первым событием ежегодной программы «Музыкальные парки», в рамках которой на протяжении августа бесплатные выступления будут проходить сразу в нескольких зеленых зонах столицы.

Жителей и гостей Риги ждут концерты не только на Кукушкиной горе, но и в парке дворца «Зиемельблазма», а также в Верманском саду. Такой формат уже несколько лет позволяет бесплатно посетить выступления известных латвийских исполнителей под открытым небом.

Вечерний концерт станет хорошей возможностью совместить прогулку по одному из старейших парков Риги с живой музыкой.