Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге стартует сезон бесплатных концертов: сегодня на Кукушкиной горе выступит Линда Лин 0 84

Наша Латвия
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Линда Лин
ФОТО: LETA

В среду вечером на эстраде Кукушкиной горы (Дзегужкалнс) в Риге состоится бесплатный концерт Линды Лин. Выступление откроет традиционную программу летних концертов в городских парках.

Сегодня, 5 августа, в 19:00 на эстраде Кукушкиной горы (Дзегужкалнс) в Риге выступит известная латвийская певица Линда Лин вместе со своей группой.

В программу концерта вошли как самые известные композиции разных лет, так и новые песни из трилогии мини-альбомов «Waves», выпущенной в этом году.

Перед главным выступлением на сцену выйдет дуэт Рихарда Либиетиса (гитара) и Эрны Даугавиете (виолончель), который начнет вечер музыкальной программой.

Вход на концерт свободный, поэтому посетить его смогут все желающие.

Концерт станет первым событием ежегодной программы «Музыкальные парки», в рамках которой на протяжении августа бесплатные выступления будут проходить сразу в нескольких зеленых зонах столицы.

Жителей и гостей Риги ждут концерты не только на Кукушкиной горе, но и в парке дворца «Зиемельблазма», а также в Верманском саду. Такой формат уже несколько лет позволяет бесплатно посетить выступления известных латвийских исполнителей под открытым небом.

Вечерний концерт станет хорошей возможностью совместить прогулку по одному из старейших парков Риги с живой музыкой.

×
Читайте нас также:
#Рига #музыка #парки
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Короед
Изображение к статье: Латвийская миссия
Изображение к статье: Границе на замке
Изображение к статье: Lamborghini в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: теннисистка Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Укладывают асфальт
Бизнес
Изображение к статье: Хоррор «Пасть дьявола»: акулы, затопленные пещеры и борьба за выживание
Культура &
Изображение к статье: Кристофер Филлипс
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мелатонин
Люблю!
Изображение к статье: Львица
В мире
Изображение к статье: теннисистка Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Укладывают асфальт
Бизнес
Изображение к статье: Хоррор «Пасть дьявола»: акулы, затопленные пещеры и борьба за выживание
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео