В связи со строительными работами будет закрыт маршрут 1-го троллейбуса, а также изменится порядок парковки автомобилей на стоянках.

С понедельника, 10 августа, начнется реконструкция улицы Гертрūdes на участке от улицы Александра Чака до улицы Кришьяня Барона.

В период проведения строительных работ будут действовать существенные ограничения движения и изменения в организации транспорта. Поэтому, начиная с понедельника, 10 августа, маршрут 1-го троллейбуса будет закрыт.

Столичный гортранс Rīgas satiksme советует пассажирам этого маршрута пользоваться другими маршрутами общественного транспорта, которые проходят в пределах совпадающих участков.

Изменения также коснутся работы автостоянок, находящихся в управлении «Rīgas satiksme» — на отдельных участках улиц парковка автомобилей может быть ограничена, может и вовсе быть закрыты.