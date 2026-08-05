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Вылезай – приехали: в Риге закроют старинный маршрут 1-го троллейбуса 0 324

Наша Латвия
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: улица Гертрудес
ФОТО: пресс-фото

В связи со строительными работами будет закрыт маршрут 1-го троллейбуса, а также изменится порядок парковки автомобилей на стоянках.

С понедельника, 10 августа, начнется реконструкция улицы Гертрūdes на участке от улицы Александра Чака до улицы Кришьяня Барона.

В период проведения строительных работ будут действовать существенные ограничения движения и изменения в организации транспорта. Поэтому, начиная с понедельника, 10 августа, маршрут 1-го троллейбуса будет закрыт.

Столичный гортранс Rīgas satiksme советует пассажирам этого маршрута пользоваться другими маршрутами общественного транспорта, которые проходят в пределах совпадающих участков.

Изменения также коснутся работы автостоянок, находящихся в управлении «Rīgas satiksme» — на отдельных участках улиц парковка автомобилей может быть ограничена, может и вовсе быть закрыты.

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#транспорт #Ригас Сатиксме #реконструкция #общественный транспорт
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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