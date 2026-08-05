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Жара возвращается: в среду температура в Латвии местами достигнет +30 градусов 0 75

Наша Латвия
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девочка на пляже

Среда принесет в Латвию по-настоящему летнюю погоду. В большинстве районов страны ожидается солнечный день с температурой до +30 градусов, хотя местами не исключены кратковременные дожди и грозы.

В среду в Латвии ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода. По прогнозам синоптиков, небо будет лишь временами затягивать облаками, однако в отдельных районах во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. Немного прохладнее будет лишь местами на побережье Курземе, где температура окажется примерно на градус ниже.

Для большинства жителей день станет одним из самых теплых на этой неделе. Если планируете проводить много времени на улице, стоит помнить о высокой температуре и не забывать о питьевой воде и защите от солнца.

Ветер будет слабым. В течение дня восточное направление сменится южным, а в Курземе ветер постепенно повернет на юго-западный.

В Риге прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Дождь маловероятен, а воздух прогреется до +28 градусов. Будет дуть слабый юго-восточный ветер.

Атмосферное давление продолжит постепенно снижаться.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #гроза #жара #солнце #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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