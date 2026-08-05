В редакцию передачи Bez Tabu (TV3) обратился житель Латвии Рихард, который заподозрил создательницу платного контента для взрослых в ведении незарегистрированной хозяйственной деятельности и возможной неуплате налогов.

По словам мужчины, женщина по имени Виктория с 2023 года регулярно распространяет материалы порнографического характера за плату.

«Есть некая женщина по имени Виктория, которая с 2023 года систематически распространяет материалы порнографического характера в коммерческих целях и, по имеющимся признакам, ведет незарегистрированную хозяйственную деятельность».

Связаться с самим Рихардом журналистам Bez Tabu (ТВ3) не удалось. Однако в своем обращении он сообщил, что женщина размещает платный контент не только на платформе OnlyFans, но и использует Telegram. По его словам, в переписке она указала номер счета в одном из латвийских банков, а также свои имя и фамилию.

Рихард сообщил, что обратился как в Государственную полицию, так и в Службу государственных доходов (СГД). По его словам, обе структуры отказались рассматривать обращение анонимно и потребовали, чтобы он подал официальное заявление с указанием своих данных.

После этого у мужчины возникли подозрения, что деятельность женщины якобы покрывают сотрудники правоохранительных органов.

В сюжете также выступила другая создательница контента на платформе OnlyFans. Она пояснила, что если доход поступает на банковский счет, избежать внимания налоговых органов практически невозможно.

По ее словам, авторы контента могут работать в разных правовых формах — например, как самозанятые, — однако в любом случае обязаны платить налоги. Кроме того, часть доходов удерживает сама платформа в виде комиссии, поэтому реальный заработок оказывается заметно ниже получаемых платежей.

В Службе государственных доходов сообщили, что платформа зарегистрирована в Латвии и уплачивает налоги. По данным ведомства, ежегодные налоговые платежи составляют около 250 тысяч евро, а с начала нынешнего года уже превысили 80 тысяч евро.

В СГД также отметили, что в современных условиях скрыть подобные доходы от налоговой службы крайне сложно.