Рижская Восточная клиническая университетская больница призывает пациентов не только тщательно следить за чистотой собственных рук, но и не стесняться спросить, продезинфицировал ли руки медицинский работник.

На прошлой неделе Рижская Восточная клиническая университетская больница (Восточная больница) распространила призыв к пациентам и их родственникам, а также всем, кто посещает врача амбулаторно, уделять самое пристальное внимание к очень простой, но исключительно важной мере по профилактике распространения инфекций – гигиене рук.

И не только собственных рук; перед тем, как вам собираются произвести какую-либо, даже самую незначительную манипуляцию или тактильный осмотр, вы можете смело задать медперсоналу любой вопрос, связанный с предстоящей процедурой. В том числе и о том, выполнено ли требование к гигиене рук.

На первый взгляд, такой призыв звучит несколько странно, поскольку мы живем в обществе, где ребенку с раннего детства прививается (по крайней мере, должны прививаться) привычка мыть руки в самых разных ситуациях — перед едой, после посещения общественных мест (в том числе транспорта) и т. д., – и в течение всей последующей жизни, человек, по идее, должен следовать этому правилу автоматически. Но даже если кому-то эта привычка не была привита в детстве, недавняя пандемия доходчиво «разъяснила» обществу, насколько необходимо соблюдать чистоту рук. И уж тем более очевидно это должно быть работникам медицинских учреждений.

Однако, раз вопрос поднимается на уровне Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — и, кстати, уже в 18-й раз, — значит, проблема все-таки существует. И что напоминание о том, насколько важно важности соблюдать гигиену рук, продолжает оставаться актуальным.

По словам руководителя Службы инфекционного надзора Восточной больницы, инфекциониста Мариса Лиепиньша, мытье и дезинфекция рук – это не просто формальное требование. Это один из наиболее эффективных (и при этом самых дешевых) способов снизить распространение микроорганизмов, в том числе в медицинских учреждениях, и защитить как пациентов, так и медицинских работников, поскольку помогает предотвратить внутрибольничные инфекции и распространение в больничной среде микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.

Особенно важно соблюдение правил гигиены рук там, где здоровье пациентов наиболее хрупко и уязвимо — в отделениях интенсивной терапии, при уходе за онкологическими больными и после операций. В этих случаях даже самое незначительное отступление от правил может иметь серьезные, а порой и трагические последствия.

Согласно рекомендациям ВОЗ и требованиям гигиены, установленным в Латвии в медицинских учреждениях, руки медицинского персонала должны обрабатываться:

до и после контакта с пациентом,

перед манипуляциями,

после контакта с окружающей средой

после пользования оборудованием, использованным при контакте с пациентом.

Также руки должны обрабатываться при использовании перчаток – как до их надевания, так и после того, как они сняты: здоровье пациента защищает не просто ношение перчаток само по себе, а именно чистые руки.

Отдельная тема — модные длинные ногти, покрытые лаком, кольца, браслеты, наручные часы и прочие аксессуары – при всей внешней красоте они могут затруднять соблюдение гигиены рук, – соответственно, имеют прямое отношение к безопасности пациентов.