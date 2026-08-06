На заседании Совета Памятника Свободы и Братского кладбища экс-президент ЛР Валдис Затлерс поинтересовался судьбой Почетного пространства – того самого цокольного помещения внутри Памятника Свободы, скрытого за таинственной закрытой дверкой.

Директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня ответила, что изучение этого помещения уже завершено, и будет подготовлен проект его переустройства.

На самом деле, небольшой зал открыт для специальных гостей еще с 2011 года. Там золочеными буквами высечены имена авторов монумента – скульптора Карлиса Зале (1888-1942), архитектора Эрнестса Шталбергса (1883-1958), а также стихи поэта Леонидса Брейкшса (1908-1942, необоснованно репрессирован), и три звезды как символ Латвии.

На столике между красно-бело-красными флагами – книга гостей Почетного пространства. Интересно, оставят ли после реконструкции старую – ведь в ней есть, например, автограф бывшего мэра Риги Нила Ушакова...