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Что находится за таинственной дверцей Памятника Свободы 7 2269

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Памятник Свободы
ФОТО: LETA

На заседании Совета Памятника Свободы и Братского кладбища экс-президент ЛР Валдис Затлерс поинтересовался судьбой Почетного пространства – того самого цокольного помещения внутри Памятника Свободы, скрытого за таинственной закрытой дверкой.

Директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня ответила, что изучение этого помещения уже завершено, и будет подготовлен проект его переустройства.

На самом деле, небольшой зал открыт для специальных гостей еще с 2011 года. Там золочеными буквами высечены имена авторов монумента – скульптора Карлиса Зале (1888-1942), архитектора Эрнестса Шталбергса (1883-1958), а также стихи поэта Леонидса Брейкшса (1908-1942, необоснованно репрессирован), и три звезды как символ Латвии.

На столике между красно-бело-красными флагами – книга гостей Почетного пространства. Интересно, оставят ли после реконструкции старую – ведь в ней есть, например, автограф бывшего мэра Риги Нила Ушакова...

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#история #туризм #Латвия #личности #архитектура #памятники #реконструкция
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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