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До +30 и грозы: синоптики предупредили о жарком четверге в Латвии 0 702

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза
ФОТО: pixabay

В четверг в Латвии сохранится жаркая летняя погода. Температура местами достигнет +30 градусов, а на юге страны во второй половине дня возможны грозы, сильные ливни и порывистый ветер.

В четверг погода в Латвии останется по-летнему жаркой, однако в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди.

Наиболее неустойчивая погода прогнозируется на юге страны, особенно в юго-восточных районах. Там возможны грозы, которые могут сопровождаться сильными ливнями и порывами ветра.

Температура воздуха днем составит от +21 градуса на западном побережье Курземе до +30 градусов в Латгале.

Из-за высокой температуры Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение. Оно будет действовать с 11:00 до 18:00 в центральной и восточной частях страны.

При такой погоде специалисты рекомендуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы дня, пить больше воды и не оставлять детей или животных в закрытых автомобилях.

Ветер будет слабым, преимущественно западного и юго-западного направления.

В Риге днем воздух прогреется примерно до +27 градусов. По мере увеличения облачности возможен кратковременный дождь, однако продолжительных осадков не ожидается.

По данным синоптиков, погодные условия в Латвии сейчас определяет юго-восточная периферия циклона, а атмосферное давление составит 1010–1013 гектопаскалей.

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#погода #ветер #Латвия #жара #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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