Педагоги критически оценивают инициативу Министерства образования отказаться от проходного балла на централизованных экзаменах после 9-го класса. По их мнению, это не решит проблему низкого уровня знаний школьников, а лишь снизит мотивацию к учебе.

Согласно предложению министерства, свидетельство об основном образовании смогут получать все ученики, успешно завершившие учебный год по всем предметам, даже если они не наберут проходной балл на централизованных экзаменах, сообщают Новости ТВ3.

Необходимость изменений объясняется тем, что в этом году более 800 девятиклассников, а за последние четыре года — свыше 2500 учеников остались на второй год из-за несданных экзаменов.

В школах считают, что проблема заключается не в самих экзаменах, а в качестве образования.

«Честно говоря, это похоже на быстрый ремонт: просто закрасить заплесневелый угол красивой белой краской, чтобы эта плесень не бросалась в глаза», — заявила заместитель директора Юрмальской государственной гимназии Илзе Паэглькалне.

По мнению педагогов, для многих школьников именно проходной балл служит стимулом готовиться к экзаменам.

«Для учеников, которые и так были мотивированы, ничего не изменится. Вопрос в тех, у кого мотивация низкая или отсутствует вовсе. Я прогнозирую, что число школьников с более низкими результатами увеличится именно по этой причине», — отметила Паэглькалне.

Вопросы к инициативе есть и у родителей.

Представитель общества «Родители за образование» Сильвия Титова-Мейя заявила, что пока неясно, каким образом выпускники будут поступать в следующие учебные заведения.

«У нас сейчас много вопросов, и главный из них — куда эти дети пойдут дальше получать образование? Что будет с ними дальше, нам никто не объяснил».

Министр образования Илзе Индриксоне, напротив, считает, что изменения необходимы, поскольку низкие результаты экзаменов зачастую связаны не с отсутствием знаний, а с неравным доступом к качественному образованию.

«Мы не хотим наказывать детей и их семьи за то, что они не смогли получить качественное образование. Такой подход не означает отмену экзаменов. Экзамены по-прежнему остаются важными для поступления на следующую ступень образования», — подчеркнула министр.

Одновременно министерство предлагает и другие изменения: ввести централизованный экзамен по естественным наукам в основной школе, отказаться от нынешнего разделения оценивания на формативное и суммативное, а также вновь разрешить учащимся чаще пересдавать контрольные работы.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага считает, что столь масштабные изменения нельзя принимать в спешке.