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Купание в Даугаве у Саласпилса пока не рекомендуют: воду проверяют из-за цветения водорослей 1 84

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: сине-зеленые водоросли
ФОТО: LETA

Самоуправление Саласпилсского края призвало жителей временно отказаться от купания в Даугаве. Причиной стало активное размножение сине-зеленых водорослей, которое может повлиять на качество воды.

Жителям и отдыхающим рекомендовали пока не купаться в Даугаве на территории Саласпилсского края. Такое предупреждение опубликовано на сайте местного самоуправления.

По предварительной информации, качество воды на пляжах Даугавы может не соответствовать рекомендуемым показателям из-за активного размножения сине-зеленых водорослей.

Сейчас специалисты проводят мониторинг, чтобы оценить состояние воды. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных анализов.

До этого момента власти просят соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания.

Сине-зеленые водоросли (цианобактерии) способны выделять вещества, которые могут вызывать раздражение кожи и ухудшение самочувствия, особенно у детей и домашних животных. Именно поэтому при появлении признаков «цветения» воды специалисты обычно рекомендуют избегать контакта с ней.

После получения результатов исследований самоуправление сообщит, безопасно ли снова пользоваться пляжами.

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#экология #безопасность #Саласпилс #Даугава #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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