Самоуправление Саласпилсского края призвало жителей временно отказаться от купания в Даугаве. Причиной стало активное размножение сине-зеленых водорослей, которое может повлиять на качество воды.

Жителям и отдыхающим рекомендовали пока не купаться в Даугаве на территории Саласпилсского края. Такое предупреждение опубликовано на сайте местного самоуправления.

По предварительной информации, качество воды на пляжах Даугавы может не соответствовать рекомендуемым показателям из-за активного размножения сине-зеленых водорослей.

Сейчас специалисты проводят мониторинг, чтобы оценить состояние воды. Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных анализов.

До этого момента власти просят соблюдать меры предосторожности и воздержаться от купания.

Сине-зеленые водоросли (цианобактерии) способны выделять вещества, которые могут вызывать раздражение кожи и ухудшение самочувствия, особенно у детей и домашних животных. Именно поэтому при появлении признаков «цветения» воды специалисты обычно рекомендуют избегать контакта с ней.

После получения результатов исследований самоуправление сообщит, безопасно ли снова пользоваться пляжами.