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Латвийцы не спешат сортировать биоотходы, хотя это обязательно уже больше двух лет. Названа причина 0 511

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: урны для сбора биомусора

Раздельный сбор биоотходов обязателен в Латвии уже более двух лет, однако объемы их переработки остаются невысокими. По оценкам представителей отрасли, одной из главных причин остается отсутствие ощутимой финансовой выгоды для жителей.

Несмотря на обязательное введение раздельного сбора биологических отходов по всей Латвии, жители пока не спешат активно пользоваться предназначенными для этого контейнерами. Представители отрасли признают, что потенциал системы остается далеко не исчерпанным, пишет Latvijas Avīze.

Одной из причин называют стоимость услуги. Хотя вывоз биоотходов обходится дешевле, чем несортированных бытовых отходов, он все же остается платным. По мнению специалистов, разница в цене пока недостаточно велика, чтобы стать для жителей серьезным стимулом менять привычки.

В то же время отрасль отмечает и положительные изменения. Объем несортированных отходов постепенно сокращается, что свидетельствует о более активной сортировке. Однако именно биоотходы по-прежнему составляют сравнительно небольшую часть всего объема отходов, отправляемых на переработку.

Председатель правления Getliņi EKO Имант Стиранс считает, что все больше людей начинают воспринимать сортировку как часть ответственного отношения к окружающей среде. По его словам, повторное использование материалов помогает экономить природные ресурсы и снижает нагрузку на полигоны, поэтому просветительскую работу необходимо продолжать.

Ситуация заметно различается между Ригой и регионами. В сельской местности многие жители самостоятельно компостируют пищевые и садовые отходы, поэтому передают на вывоз значительно меньше органики.

В столице такая практика пока распространена слабо. Хотя компостирование листьев и других биоотходов не требует сложных технологий, многие рижане не знают, как правильно организовать этот процесс, либо опасаются возможных неудобств. Между тем готовый компост можно использовать как бесплатное удобрение для растений.

Развитие инфраструктуры продолжается. По данным на конец июня, в Риге было установлено около 78 тысяч контейнеров для отходов, из которых 6685 предназначены для биоотходов.

Уже с марта следующего года количество таких контейнеров должно существенно увеличиться. Одновременно новые правила предусматривают расширение возможностей для сортировки пластика, металла и стекла — соответствующие контейнеры должны появиться везде, где установлены контейнеры для бытовых отходов.

Таким образом, система раздельного сбора продолжает развиваться, однако эксперты считают, что для более активного участия жителей одних только обязательных требований недостаточно — необходимы удобная инфраструктура, информирование и более ощутимые стимулы.

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#Латвия #экология #образ жизни #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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