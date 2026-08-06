«Так случилось, что один из членов семьи по состоянию здоровья с недавних пор может передвигаться только в инвалидной коляске, в связи с чем требуется произвести в квартире серьезные изменения.

В частности, расширить дверные проемы, чтобы обеспечить ему доступ во все помещения. Мы никогда с этим не сталкивались, но слышали, что для этого существует определенный порядок действий — нужно что-то с кем-то согласовывать, получать какие-то разрешения и т.д. Может ли кто-то пояснить, что нужно, чтобы сделать перепланировку квартиры, и куда следует за всем этим обращаться?»

Отвечает юрист Латвийского комитета по правам человека Денис Горба:

– В Латвии вопросы перепланировки регулируются Законом о строительстве (Būvniecības likums) и правилами Кабинета министров № 529 «Правила строительства зданий» (Ēku būvnoteikumi).

Поскольку расширение дверных проемов часто затрагивает конструктивные элементы (стены), это не считается просто «косметическим ремонтом». Поэтому необходимо в первую очередь определить тип работ, поскольку, в зависимости от того, является ли стена несущей или нет, процедура существенно различается.

Если речь идет о расширении проема в стене, которая не является несущей, процедура упрощена: достаточно разработки пояснительной записки (Paskaidrojuma raksts).

Гораздо сложнее, если проем надо расширять в несущей конструкции. В серийных домах большинство внутренних стен являются несущими или обеспечивают жесткость здания. Внесение каких-либо изменений требует разработки полноценного строительного проекта (Būvprojekts). В этом случае порядок потребуется:

1). Консультация со специалистом. Необходимо пригласить сертифицированного строительного инженера или архитектора, который проведет техническое обследование и определит, можно ли расширять проемы без ущерба для устойчивости здания. Список сертифицированных специалистов можно найти в информационной системе строительства BIS (Būvniecības informācijas sistēma).

2). Согласование с совладельцами (соседями). Согласно Закону о квартирной собственности (Dzīvokļa īpašuma likums), если работы затрагивают общую собственность (несущие стены, перекрытия, фасад), необходимо согласие большинства собственников квартир (50% + 1 голос). В некоторых случаях, если проект специфичен и не влияет на доли собственности других лиц, суды Латвии (в рамках юдикатуры Сената) допускают упрощенный порядок, но для Рижской стройуправы наличие протокола общего собрания или опросных листов является критически важным.

3). Разработка документации в BIS. В Латвии весь документооборот по строительству происходит в электронной системе BIS. Приглашенный архитектор подготовит проектную документацию или упрощенную карту упрощенной реновации и техническое заключение о безопасности работ.

4). Обращение в департамент Рижской думы, который в Риге выполняет функции стройуправы. Проект подается через BIS, самоуправление рассматривает заявку и выдает разрешение на начало работ (с отметкой о выполнении условий проектирования).

Важно упомянуть и о помощи самоуправления, на которую может рассчитывать семья, столкнувшаяся с серьезной проблемой,

Поскольку перепланировка вызвана состоянием здоровья одного из членов семьи, его семья имеет право на поддержку от Рижского самоуправления, предусмотренную для людей с инвалидностью: n Пособие на приспособление жилья. Рижская дума предлагает социальную помощь на покрытие расходов по переоборудованию жилья для лиц, передвигающихся в инвалидном кресле; сумма может достигать нескольких тысяч евро.

Налоговые льготы: в ряде случаев инвалидность дает право на льготы по налогу на недвижимость (Nekustamā īpašuma nodoklis).

Таким образом, чтобы решить проблему, описанную в вопросе читателя, следует обращаться: