Министерство благосостояния предлагает с 2028 года полностью изменить систему выплаты родительского пособия. Вместо нынешних двух вариантов планируется ввести единый период выплат продолжительностью около полутора лет и увеличить размер компенсации дохода до 70%.

Министерство благосостояния подготовило реформу системы родительских пособий, которая, по замыслу ведомства, должна сделать ее проще и выгоднее для семей. Если предложения будут одобрены, новые правила вступят в силу с 1 января 2028 года.

Главное изменение — вместо нынешних двух вариантов продолжительности выплат предлагается установить единый период получения пособия 548 дней, или примерно 18 месяцев.

Одновременно планируется увеличить размер замещения дохода до 70% для всех социально застрахованных родителей. Сейчас этот показатель зависит от выбранного срока получения пособия и составляет 60% или 43,75%.

Фактически родителям больше не придется выбирать между более высокой выплатой и более длительным сроком ее получения. Министерство предлагает заменить действующую систему единым вариантом с одинаковыми условиями для всех.

Как отметил министр благосостояния Рейнис Узулниекс, сегодня многим родителям приходится разбираться сразу в двух видах пособий и заранее принимать решение о сроке выплат, что делает систему сложной и не всегда понятной.

Помимо этого, министерство предлагает установить минимальный размер пособия, привязав его к медианному уровню доходов. Такой механизм позволит автоматически пересматривать минимальную выплату по мере изменения уровня доходов в стране.

Еще одно предложение касается работающих родителей. Планируется сохранить действующую возможность одновременно работать и получать 75% назначенного родительского пособия, сделав эту норму постоянной.

Реформа потребует дополнительных расходов государственного бюджета — около 9 млн евро ежегодно.

Предложения уже рассмотрел Совет по демографическим вопросам, который поддержал продолжение работы над реформой. До 1 ноября Министерству благосостояния поручено подготовить необходимые изменения в законодательство.

Сейчас родительское пособие получает один из родителей — наемный работник или самозанятый, а мать и отец самостоятельно решают, кто будет его получателем. Кроме основной части пособия существует также непередаваемая часть продолжительностью два месяца для каждого из родителей. Право на нее сохраняется, и ее можно использовать до достижения ребенком восьмилетнего возраста.

Если реформа будет принята, система станет проще, а большинство семей смогут рассчитывать на более высокий размер выплат по сравнению с действующими правилами.