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Странно: в государственных и медицинских учреждениях Литвы продолжают общаться с русскими по-русски 5 4299

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литва

После того как Вильнюсское городское самоуправление объявило о прекращении приема заявлений и жалоб на русском языке, другие государственные учреждения заявили, что не планируют подобных изменений.

В Шешкинской поликлинике информация на экранах доступна только на литовском и английском языках, однако получить медицинские услуги на русском по-прежнему можно, пишет LRT. В учреждении поясняют, что при регистрации уточняется, на каком языке общается пациент, после чего его стараются направить к соответствующему специалисту.

«Ключевой момент — регистрация. Мы распределяем пациентов, зная, какими языками владеют наши сотрудники и на каких языках они готовы обслуживать пациентов», — пояснил представитель Шешкинской поликлиники Эвалдас Пилипавичюс.

В свою очередь, Государственная налоговая инспекция Литвы и Государственное агентство социального страхования «Содра» подчеркивают, что их цель — обеспечить доступность услуг для максимально широкого круга жителей, поэтому отказываться от русского языка там не собираются.

«Мы видим, что число русскоязычных клиентов в последнее время растет — как из-за геополитической ситуации, так и из-за приезжающих из стран Азии. Только с начала года по июль около 44 тысяч русскоязычных клиентов обращались к нам по налоговым вопросам по телефону», — сообщил глава VMI Мартинас Эндрияйтис.

Представительница «Содры» Малгожата Козич отметила, что учреждение придерживается принципа клиентоориентированности.

«Мы стараемся предоставлять услуги на том языке, на котором общается человек. Наши консультанты не обязаны обслуживать клиентов на языках, отличных от государственного, это делается добровольно», — сказала она.

Напомним, что Вильнюсское самоуправление объявило о прекращении приема обращений и жалоб на русском языке. Информация на русском и других языках стран, не входящих в Евросоюз, будет предоставляться только устно и лишь в том случае, если конкретный сотрудник владеет соответствующим языком.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс считает, что вопрос нельзя оценивать однозначно.

«У меня нет четкого ответа, нужно это или нет. Если речь идет о гражданах России — это один подход. Если же мы говорим о борцах за свободу, покинувших Беларусь, или об украинцах, то ситуация выглядит иначе», — отметил глава правительства.

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#Литва #медицина #русский язык #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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