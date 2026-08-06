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Урожай пострадал из-за дрона? Латвия выплатит компенсацию 1 1550

Наша Латвия
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон упал в огороде

ChatGPT

В Латвии вступил в силу новый порядок, предусматривающий компенсации за прямой ущерб, причиненный сельскому хозяйству военными инцидентами, включая атаки беспилотников и другие гибридные угрозы. В зависимости от наличия страхования государство возместит до 90% понесенных убытков.

С 10 июля 2026 года в Латвии действует новый механизм компенсации ущерба, нанесенного сельскому хозяйству в результате военных инцидентов. Об этом сообщили в Службе поддержки села (LAD).

Если имущество застраховано от военных рисков либо такая страховка недоступна на рынке, государство компенсирует до 90% прямого ущерба. Если же страхование военных рисков доступно, но владелец имущества не оформил полис, размер компенсации составит до 75%.

Компенсации предусмотрены за повреждение посевов, сельскохозяйственных культур, лесных насаждений, сельскохозяйственных животных, а также техники, используемой в сельском хозяйстве.

О произошедшем военном инциденте фермеры должны сообщить в LAD не позднее чем через три рабочих дня, направив заявление на электронную почту [email protected].

Факт военного инцидента будут подтверждать Национальные вооруженные силы. После этого специалисты LAD оценят размер ущерба и в течение месяца примут решение о выплате компенсации и ее размере.

Средства на возмещение ущерба будут выделяться из государственной бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи». Новые правила призваны поддержать сельхозпроизводителей, пострадавших от военных инцидентов и гибридных угроз.

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#сельское хозяйство #страхование #Латвия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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