Несмотря на летнюю погоду, в Латвии с 6 августа начинается так называемая солнечная осень. Это означает, что самый светлый квартал года уже завершился, а продолжительность дня теперь будет постепенно сокращаться.

В Латвии завершился самый светлый трехмесячный период года, известный как солнечное лето. С 6 августа начинается солнечная осень, свидетельствуют данные сервиса timeanddate.com.

Солнечное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа. Теперь световой день будет постепенно уменьшаться, а самым темным кварталом года станет период с 6 ноября по 4 февраля — его называют солнечной зимой.

Такое деление основано не на температуре воздуха, а на продолжительности светового дня. Иными словами, солнечные времена года определяются количеством дневного света, а не календарем или погодой.

При этом существуют и другие способы отсчета сезонов. Так, астрономическое лето началось 21 июня и завершится только 23 сентября, когда наступит осеннее равноденствие. После этого начнется астрономическая осень, которая продлится до 21 декабря — дня зимнего солнцестояния.

Еще один ориентир используют синоптики. Метеорологическая осень наступает лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха остается ниже +15 градусов не менее пяти дней подряд. В этом году метеорологическое лето началось 1 июня.

Из-за теплой погоды метеорологическая осень может наступить значительно позже календарной. Например, в 2023 году она началась лишь 4 октября, что стало самым поздним сроком за всю историю наблюдений.

Пока же, несмотря на начало солнечной осени, летняя погода в Латвии сохраняется, а дневная температура в ближайшие дни местами будет достигать +30 градусов.