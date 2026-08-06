В Риге официально открыли три новых региональных веломаршрута — в направлениях Бабите и Пиньки, Улброки и Кекавы. Власти города заявили, что развитие велосипедной инфраструктуры продолжится: уже в этом году в столице планируют построить не менее 27 километров новых велодорожек.

На строительство трех веломаршрутов Рижская дума за год направила 21,18 млн евро. Как отметила председатель Комитета по городской среде и мобильности Марта Котелло, в рамках проектов была создана не только велосипедная инфраструктура, но и благоустроены прилегающие территории.

Так, возле Ботанического сада Латвийского университета появились новые тротуары, скамейки, урны, велопарковки, высажены деревья и реализованы дополнительные меры по повышению безопасности движения. Аналогичные работы проведены и на других участках, особенно в направлениях Иманты и Улброки.

По словам Котелло, новые маршруты появились не только в центре города, но и в микрорайонах, что делает передвижение удобнее для жителей различных районов столицы. Кроме того, в ходе реализации проектов были реконструированы перекрестки, что улучшило условия движения как для велосипедистов и пешеходов, так и для автомобилистов.

Фото LETA.

Она подчеркнула, что новые объекты отражают дальнейший курс Риги на развитие современной городской мобильности.

В этом году также начнется реконструкция велодорожки и пешеходных тротуаров на набережной 11 Ноября.

Кроме того, в августе или, самое позднее, в сентябре стартуют строительные работы в Вецаки. Новый участок соединит велосипедную сеть Риги с уже построенной Адажским краем велодорожкой в направлении Царникавы. Сейчас маршрут обрывается у границы столицы, и велосипедистам приходится преодолевать песчаный участок, из-за чего пользоваться трассой по всей длине пока невозможно.

Продолжается развитие велоинфраструктуры и в центре города. В ближайшее время завершится ремонт улицы Дзирнаву, где по обеим сторонам будут оборудованы велосипедные полосы.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что новые веломаршруты — это не просто дороги для велосипедистов, а часть современной городской инфраструктуры.

По его словам, многие европейские города реализовали подобные проекты еще много лет назад, поэтому Риге необходимо продолжать движение в этом направлении. Он признал, что власти могут упрекнуть в слишком быстром развитии велосети, однако считает, что 27 километров новой инфраструктуры — это лишь начало и городу требуется значительно больше.

Клейнбергс уверен, что качественная городская среда и удобные веломаршруты будут стимулировать жителей чаще пользоваться велосипедом и проводить больше времени в Риге.

Заместитель госсекретаря Министерства сообщения Элина Шиминя-Неверовска отметила, что построенные в Риге и пригороде 52 километра велоинфраструктуры стали важной основой для дальнейшего развития сети. По ее словам, теперь жители пригородов смогут безопаснее добираться в столицу на велосипеде.

Она также подчеркнула, что проект стал примером успешного сотрудничества нескольких самоуправлений при создании единой транспортной инфраструктуры, которая не заканчивается на административных границах. Отдельные велодорожки, по ее словам, повышают безопасность всех участников дорожного движения, включая автомобилистов.

Перед официальным открытием новых маршрутов состоялся совместный велопробег с участием мэра Риги, представителей Латвийской федерации велоспорта и женского велосообщества Latvian Cycling Girls.

Как сообщалось ранее, в Риге и пригороде создана единая сеть велосипедной инфраструктуры общей протяженностью 52 километра. На реализацию проектов из Фонда восстановления Европейского союза было выделено 34,51 млн евро.

Проекты по строительству, реконструкции и модернизации велодорожек реализовали Рига, а также самоуправления Ропажского, Кекавского, Марупского и Адажского краев. Из общей суммы финансирования Рига получила 21,18 млн евро, Ропажи — 3,3 млн евро, Кекава — 3,25 млн евро, Марупе — 2,88 млн евро, а Адажи — 3,9 млн евро.